 Yasa dışı bağış kabul eden AfD’ye 402 bin euro para cezası | ALMANYA | DW | 17.04.2019

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ALMANYA

Yasa dışı bağış kabul eden AfD’ye 402 bin euro para cezası

Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif’e (AfD), partinin kabul ettiği yasa dışı bağışlardan dolayı 402 bin euro para cezası verildi.

Deutschland Symbolbild AfD (Getty Images/R. Hartmann)

Federal Meclis İdaresi, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, İsviçre merkezli Goal anonim şirketinden kabul ettiği yasa dışı seçim kampanyası desteği için toplam 402 bin 900 euro para cezası ödemesine karar verdi.

Meclis İdaresi Sözcüsü, AfD lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Jörg Meuthen ve partinin Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Guido Reil'ın söz konusu reklam şirketinden aldığı "hediyelerin” yasa dışı olduğunu söyledi. Sözcü söz konusu şirketin "bağışın gerçekleştiği zaman diliminde bağış için yetkinliğinin bulunduğunun tespit edilememesini” karara gerekçe gösterdi.

Jörg Meuthen (solda) ve Guido Reil

Jörg Meuthen (solda) ve Guido Reil

Şirketin, Meuthen'a 89 bin 800 euro, Reil'e ise 44 bin 500 euro değerinde seçim kampanyası desteği verdiği belirtiliyor. 2016 yılında Baden Württemberg eyalet parlamentosu seçimlerinde İsviçreli şirket, Meuthen'ın kampanyasını pankart, el ilanı ve internet sayfası gibi hizmetleri aldığı bağışlar yoluyla ücretsiz sağlayarak desteklemişti. Daha önce de adı yasa dışı bağışlarla anılan AfD, şirket ile aralarındaki ilişkinin yasa dışı olduğunu kabul etmiyor. Meclis İdaresi'nin kararını Avrupa Parlemontosu seçimleri öncesi yapılmış "siyasi güdülü bir hamle” olarak değerlendiren parti yönetimi karara itiraz edeceklerini açıkladı.

AfD Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'in Alman siyasi partiler kanununa aykırı bağış kabul ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma da sürüyor. 2017 yılındaki Federal Meclis seçimleri öncesinde İsviçreli bir firmanın Weidel'in seçim bölgesinde yer alan Konstanz Gölü bölge teşkilatına 132 bin eurodan fazla bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Parti para bağışının kabul edilmeyip geri gönderildiğini açıklamıştı.

DW, AFP / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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