 Yas tutmaya giden Trump protesto edildi | DÜNYA | DW | 31.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Yas tutmaya giden Trump protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği Pittsburgh'daki sinagogu ziyaret etti. Ailesiyle birlikte kente giden Trump, protesto edildi.

USA Kriminalität l Trauerfeier nach der Schießerei an Synagoge in Pittsburgh (Getty Images/AFP/S. Loeb)

ABD Başkanı Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagogu ziyaret için Salı günü Pittsburgh'a gitti. Trump'a, eşi First Lady Melania, kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı olan Jared Kushner eşlik etti. Kente kurban yakınları ile birlikte yas tutmak için giden ABD Başkanı'nın Pittsburg'u ziyareti birçok kent sakini tarafından eleştirildi.

Trump'ın ziyareti nedeniyle düzenlene protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Yahudi derneği Bend the Arc'ın ABD Başkanına hitaben yazdığı açık mektubu 25 bin kişi imza attı. Mektupta Trump'ın, göçmenlere ve mültecilere yönelik kışkırtıcı sözler söylediği sürece Pittsburgh'a "hoşgelmediği" belirtildi.

Pittsburgh Post Gazette, Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto'nun Beyaz Saray'ın Trump ile bir görüşme davetini reddettiğini duyurdu. Yine Pennsylvania Valisi Tom Wolf'un Trump ile görüşmek istemediği belirtildi.

"Trump ülkedeki zehirli ortamdan sorumlu"

Pittsburgh'daki protestodan

Pittsburgh'daki protestodan

Trump'ı protesto edenler, ABD başkanının basın, mülteciler ve kendisini eleştirienlere karşı sözlü saldırılarıyla ülkedeki "zehirli ortamın" oluşmasında etkisi olduğunu savunuyor. Sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırganın da sosyal medya aracılığıyla Yahudi düşmanlığı içeren paylaşımlar yaptığı bildirilmişti.

Tree of Life Sinagogu'nun hahamı Jeffrey Myers ve İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer Başkan Trump'ı karşılayan isimler oldu. Myers CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ABD Başkanının her zaman "hoşgeldiğini" ifade etti. Yaklaşık dört saat Pittsburgh'da kalan Trump ve ailesin ardından sinagog saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. 

DW,epd/GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sinagog saldırganı hâkim karşısında

Pittsburgh'da sinagogda saldırı düzenleyerek 11 kişiyi öldüren Robert Bowers mahkemeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump‘ın kurban yakınlarıyla yas tutmak için kente gidecek olması farklı tepkilere yol açtı. (30.10.2018)  

ABD'de sinagog saldırısı kurbanları anıldı

ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagog saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Yahudi temsilciler yazdıkları açık mektupta, saldırıda Başkan Trump'ın politikalarının etkisi olduğunu belirtti. (29.10.2018)  

Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkını kaldırmak istiyor

ABD Başkanı Trump ülke topraklarında doğan çocukların vatandaşlık kazanmasını sağlayan anayasal hakkı kaldırmak istiyor. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanına göre bu uygulamaya kararname yoluyla son vermek mümkün değil. (30.10.2018)  

Benzer içerik

USA Kriminalität l Trauer nach der Schießerei an Synagoge in Pittsburgh

Sinagog saldırganı hâkim karşısında 30.10.2018

Pittsburgh'da sinagogda saldırı düzenleyerek 11 kişiyi öldüren Robert Bowers mahkemeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump‘ın kurban yakınlarıyla yas tutmak için kente gidecek olması farklı tepkilere yol açtı.

USA Kriminalität l Schüsse an Synagoge in Pittsburgh

ABD'de sinagoga saldırı: 11 ölü 28.10.2018

ABD'nin Pittsburgh kentinde silahlı bir saldırgan siganogda ayin yapan kişileri taradı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, ABD'de antisemitizm tartışmalarını alevlendirdi.

USA Mosinee Donald Trump

Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkını kaldırmak istiyor 30.10.2018

ABD Başkanı Trump ülke topraklarında doğan çocukların vatandaşlık kazanmasını sağlayan anayasal hakkı kaldırmak istiyor. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanına göre bu uygulamaya kararname yoluyla son vermek mümkün değil.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jemen Sanaa Bürgerkrieg Ruinen (Reuters/K. Abdullah)

ABD'den Yemen ültimatomu

ABD Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Pompeo, başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm taraflara seslenerek Yemen'de çatışmalara son verilmesini istedi. Mattis, taraflara ateşkes için ültimatom verdi. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 