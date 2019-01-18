YARSAV eski başkanının mahkumiyetine Alman yargıçlardan tepki

Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın Gülen yapılanması mensubu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına Alman Yeni Yargıçlar Derneği (NRV) tepki gösterdi. Berlin'deki Yeni Yargıçlar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olma iddiasından artık vazgeçtiği tespitinde" bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, davada Murat Arslan hakkındaki iddiaların kanıtlanmadığına işaret edilerek, "hukukun üstünlüğüne ilişkin temel kuralların hiçe sayıldığı" belirtildi. Ayrıca dava süresince defalarca hâkimin değiştirildiğine; bunun yanı sıra mahkemeye getirilmeyen ve savunma tarafından sorgulanamayan gizli bir tanığın verdiği iddia edilen ifadenin mahkumiyet kararında önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana 218 bin kişinin tutuklandığı, bunlardan 16 binden fazlasının mahkum edildiği, yaklaşık 14 bin 750'sinin halen tutuklu bulunduğu ifade edildi. Darbe girişimi sonrasında yaklaşık 140 bin devlet memurunun görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, bunların yaklaşık 4 bin 500'ünün hâkim ve savcı olduğu belirtildi. Türkiye'de "İnsanların görevde kalanlar ile yeni atanan hâkimlerden haklarını ve özgürlüklerini korumalarını artık bekleyemeceği" ifadesi kullanıldı.

Murat Arslan Ekim 2016'da tutuklanmıştı

Ekim 2016'da tutuklanan ve mahkeme süreci Kasım 2017'de başlayan Murat Arslan, YARSAV başkanlığından önce Anayasa Mahkemesi raportörü ve Sayıştay yargıcı olarak da görev yapmıştı. Arslan, 2017 yılında Türkiye'nin de temsil edildiği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından "yargının bağımsızlığı için çalışmaları” nedeniyle Vaclav Havel İnsan Hakları ödülüne layık görülmüştü.

YARSAV eski başkanının yargılandığı dava sürecini, Demokratik ve Özgür Avrupa İçin Yargıçlar Birliği (MEDEL) ve Alman Yeni Yargıçlar Derneği (NRV) için gözlemci olarak izleyen emekli Alman yargıç Ingrid Heinlein, geçen hafta DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, duruşmalardaki tanık ifadelerinin "Arslan'ın Gülen hareketine üye olduğu sonucuna varılması için yeterli olmadığını” söylemişti.

DW/JD,GA

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