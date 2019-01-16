YARSAV eski başkanı Arslan'a 10 yıl hapis cezası

Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan, Gülen yapılanması mensubu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Arslan'ın avukatları, savunma yapmadan önce "bağımsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle mahkeme heyeti ve mahkeme başkanı hakkında reddihâkim talebinde bulundu. Ancak mahkeme başkanı, "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle sanık avukatlarının talebinin reddedildiğini açıkladı. Bunun üzerine avukatlar protesto amacıyla Arslan'ın müdafiliğinden istifa ettiklerini bildirerek duruşma salonundan ayrıldı. Hâkim ise bunun da yargılamayı uzatmaya yönelik bir adım olduğunu belirterek Arslan'a yeni bir avukat tahsis edilmesine gerek görmeksizin sanık hakkındaki kararını açıkladı. On yıl hapis cezasına çarptırılan Arslan'ın tutukluluk hâlinin devamına hükmedildi.

Davayı izleyen emekli Alman yargıç Ingrid Heinlein

Ekim 2016'da tutuklanan ve mahkeme süreci Kasım 2017'de başlayan Arslan, YARSAV başkanlığından önce Anayasa Mahkemesi raportörü ve Sayıştay yargıcı olarak da görev yapmıştı. Arslan, 2017 yılında Türkiye'nin de temsil edildiği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından "yargının bağımsızlığı için çalışmaları" nedeniyle Vaclav Havel İnsan Hakları ödülüne layık görülmüştü.

Alman gözlemcinin davayla ilgili yorumu

YARSAV eski başkanının yargılandığı dava sürecini, Demokratik ve Özgür Avrupa İçin Yargıçlar Birliği (MEDEL) ve Alman Yeni Yargıçlar Derneği (NRV) için gözlemci olarak izleyen emekli Alman yargıç Ingrid Heinlein, geçtiğimiz günlerde DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, duruşmalardaki tanık ifadelerinin "Arslan'ın Gülen hareketine üye olduğu sonucuna varılması için yeterli olmadığını" söylemişti.

Heinlein, "YARSAV'ın Gülen ile irtibatlı olduğu çok akla mantığa sığmıyor. Gülen'e yakın kimi üyeleri olmuş olabilir ama YARSAV'ın kendisi ve yönetiminin olmadığından eminiz" ifadesini kullanmıştı.

DW,dpa/CÖ,AÜ

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