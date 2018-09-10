Yargıtay’dan Berberoğlu’na hem ceza hem tahliye

Yargıtay, MİT tırları davasında yargılanan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararını açıkladı. Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayan Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu’nun cezasının infazının durulmasını ve salıverilmesini kararlaştırdı.

CHP’li Berberoğlu MİT Tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne gelmişti. Daire, ‘oy çokluğuyla’ Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onarken, CHP’li vekilin tahliyesinin önünü açacak kararı da aldı. Daire, Anayasa’nın 83’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen “TBMM üyesi hakkındaki ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır” hükmü uyarınca Berberoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

Kararla ilgili DW Türkçe’ye konuşan Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, savcılığın daha önce müvekkilini “casuslukla” suçladığını ve müebbet hapis cezası istediğini hatırlatırken, Yargıtay’ın bu isteği reddettiğini söyledi. Ergün, “Yargıtay aynı zamanda devletin güvenliğiyle ilgili gizli belgeleri açıklamak suçundan Berberoğlu hakkında istenen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı” diye konuştu.

Ergün, “Türkiye’de bugün 5 yıl 10 ay ceza alan hiç kimseyi hapiste yatırmazlar. FETÖ’den 7 yıl 8 ay ceza alanları kararla birlikte tahliye ettiler. Olağanüstü kanun yollarına gitme hakkımız var” derken, karar için “düzeltme başvurusu” yapacaklarını söyledi ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

Berberoğlu: Üzerinde düşünülecek bir süreç

Tahliye kararının ardından Maltepe Cezaevi'nden çıkan Berberoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 16 aydır tecritte yaşadığını belirten ve kararla ilgili konuşmak istemeyen Berberoğlu, "Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım aşağı yukarı 16 aylık süreç, üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç" dedi. Berberoğlu, "Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım bundan sonraki hareket tarzımı anlayayım" diye ekledi.

“Tamamen siyasi”

Berberoğlu davasını başından beri izleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yargıtay’ın kararıyla ilgili DW Türkçe’ye “Şu ana kadar Berberoğlu’nun neden tutsak olduğunu hukuken izah edecek kimse olmadı. Gecikmeli de olsa yargı doğru bir adım attı” diye konuştu.

Berberoğlu’nun “gereksiz yere siyaseten tutsak” edildiğini söyleyen Tekin, “Türkiye’de yolsuzluk yapanlar serbest geziyor, gazetecilik yapanlar tutuklanıyor. Türkiye, bu ayıbından bir an önce kurtulmalı ve sadece işini yaptığı için tutuklanan gazeteciler serbest bırakılmalı” dedi. Tekin, Berberoğlu davasıyla ilgili önümüzdeki süreçte yaşanacak her gelişmenin Türkiye’deki yargı bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyacağını belirtti.

“Brunson davası da önemli”

Tekin, Berberoğlu için verilen tahliye kararının ardından dikkatlerin bir kez daha ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yargılandığı davaya çevrilip çevrilmeyeceğine dair soruyu yanıtlarken, “Tıpkı Berberoğlu meselesi gibi Brunson meselesi de siyaset malzemesi yapıldı” diye konuştu. Bu konularda yargıçların söz alıp konuşması gerekirken, siyasilerin konuştuğunu ve bu durumun yargı bağımsızlığını gölgeye düşürdüğünü ifade eden Tekin, “Brunson davasında da alınacak her karar tartışmalı olacak. Keşke yargıçların konuşmalarının hâkim olduğu süreçlerden geçseydik” diye konuştu.

Berberoğlu’nun milletvekilliği ne olacak?

Yargıtay’ın onama kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilecek. Bu kararın Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla birlikte Berberoğlu’nun milletvekilliği de düşecek. Ancak bu kararın mecliste ne zaman okunacağı bilinmiyor. Kimi CHP’liler ve avukatlar, kararın 1 Ekim’de meclisin açılmasıyla birlikte okunabileceğini öngörse de, kimisi 27’nci yasama dönemine giren meclisin bu döneminin beş yıl sonra biteceğine işaret ediyor ve beş yılın sonunda okunabileceğini söylüyor.

DW Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Yargıtay’ın “yanlış yorum” yaptığını öne sürüyor. “Yargıtay’ın Anayasa’nın 83’üncü maddesindeki 2’nci hükümde yer alan ‘Yargılanamaz’ hükmünü dikkate alması gerekiyordu. Yani Berberoğlu’nun yargılamasını durdurmalıydı. Yargıtay, Anayasa’nın 83’e 2’nci maddesini görmezden gelmiştir” diyen Tanrıkulu, Yargıtay kararının mecliste okunmasının ancak 27’nci dönem sonunda, yani beş yıl sonra gerçekleşebileceğini öngörüyor. Tanrıkulu, Erdoğan’ın Almanya’ya 27-29 Eylül’de yapacağı ziyareti hatırlatırken “Yargıtay, Erdoğan’ın bu ziyaretini de gözeterek bir yandan Anayasa’ya aykırı, bir yandan da Anayasa uygun karar verdi” değerlendirmesi yaptı.

CHP’li Bülent Tezcan da kararı “yanlış” buldu. “Meclis Genel Kurulu’nda bu karar okunduğu an milletvekilliği düşer. Düştüğü zaman da infaza devam edilir. Ekim ya da Kasım ayında milletvekilliği düşürülebilir” diyen Tezcan, Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini ve karara düzeltme isteyeceklerini söyledi.

“Yargılama bitti”

TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Olgun Değirmenci de Berberoğlu hakkındaki Yargıtay kararını DW Türkçe’ye değerlendirirken, “Berberoğlu hakkındaki hüküm kesinleşti. Yargılama bitti. Karar mecliste okunana kadar Berberoğlu milletvekilliği sıfatını taşıyacak” diye konuştu. Değirmenci, “Bugüne kadar tartışmalı olan husus şuydu: Yeniden milletvekili seçildiği için yargılanması yönünde yeni bir meclis kararı alınıp alınmayacağının gerekli olup olmadığı tartışılıyordu” hatırlatması yaparken, Yargıtay kararıyla birlikte bu tartışmaya “son noktanın” konulduğunu söyledi.

Neden tutuklanmıştı?

CHP milletvekili Berberoğlu, MİT’e ait tırların durdurulmasıyla ilgili dava kapsamında 14 Haziran 2017’de tutuklanmıştı. Tutuklama kararı sonrası adliye koridorunda konuşan Berberoğlu, "Olmadık bir işten böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım" demişti. Mahkeme, Berberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediğini açıklamıştı. Berberoğlu’nun MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddia ediliyordu.

Berberoğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında ilk olarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne geldi. Sonrasında yaşanan hukuki trafikte dava dosyası yeniden ele alındı ve Berberoğlu hakkındaki hapis cezası 5 yıl 10 aya düştü. Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması ve tahliye istemiyle Yargıtay’a yaptığı başvurunun 21 Temmuz 2018’de reddedilmesi üzerine artık mahkemelerde savunma yapmama ve dışarıyla iletişimi kesme kararı almıştı.

Hilal Köylü /Ankara

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