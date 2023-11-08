Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına ve AYM'nin 'hak ihlali' kararına imza atan üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Yargıtay "Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda" bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Ayrıca, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğine yönelik verdiği karar sonrası yargıda oluşan "kriz" tırmanıyor. Kararı, yerel mahkemeye gönderen AYM, Atalay'ın tahliyesini ve yargılamasının durdurulmasını istemişti. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, ihlalin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararından kaynaklandığını ifade ederek, ihlal kararını uygulamamış ve dosyayı Yargıtay'a havale etmişti.

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