Yargıtay'daki seçim düğümü çözüldü: Yeni başkan Ömer Kerkez

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimlerin 37'nci turu sonucunda Yargıtay Başkanı seçildi.

Hukuk ve Adalet

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle gerçekleştirilen seçim haftalar sonra neticelendi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, seçimlerin 37'nci turunda Yargıtay Başkanı seçildi.

Kerkez, seçime katılan 324 üyeden 193'ünün oyunu aldı. Akarca 103 oy alırken sekiz üye boş oy kullandı. Yirmi oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Başkanı seçilen Kerkez, dört yıl görev yapacak.

Yargıtay'da 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca başkanlık seçimi yapılıyordu. Seçimlerin ilk 36 turunda adayların hiçbiri, salt çoğunluk olan 175 oya ulaşamamıştı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda dün yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminin 36'ncı turunda Akarca 111 oy, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy almıştı.

Seçimlerin 36'ncı turundan önce, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekilmişti. Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde Akarca'yı destekleyeceği öne sürülen Şentürk, dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katılmıştı.

Ömer Kerkez kimdir?

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966'da Antakya'da doğdu. Antakya Lisesi'ni bitirip Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yaptı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

5 Temmuz 2017'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Kerkez, Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken 14 Şubat 2023'te Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.

DW,ANKA/CÖ,EC

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