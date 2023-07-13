Yargıtay Can Atalay'ın tahliyesini reddetti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine yönelik başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme ret kararına gerekçe olarak, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının "yasama dokunulmazlığına iki istisna" getirdiğini ileri sürdü.

"Bunlardan ilki ağır cezayı gerektiren suçüstü halidir" diyen Yargıtay, "Milletvekilleri yasama dokunulmazlığından, ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı 'suçüstü' yakalanması halinde yararlanamayacaktır" dedi.

Anayasa'nın 14'üncü maddesine atıf

"Yasama dokunulmazlığına getirilen ikinci istisna ise seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa 14 üncü maddesindeki durumlardır" diyen Yargıtay şu ifadelere yer verdi:

"Anayasanın 14'üncü maddesinde, doğrudan doğruya bir suç tanımı yapılmış, bir suç ihdas edilmiş veya birtakım suç tipleri sayılmış değildir; ancak kavram, ilke ve faaliyetler ile genel çerçeveye yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması başlıklı 14. madde incelendiğinde kötüye kullanma olarak adlandırılan faaliyetler,

i) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,

ii) İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmak,

iii) Devletin veya kişilerin, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlamak, şeklinde düzenlenmiştir."

Gezi Parkı Eylemleri davasında Can Atalay hakkında ileri sürülen suçlamaları 14'üncü madde kapsamında değerlendiren Yargıtay, "Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlamış olması dikkate alındığında Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" dedi

Can Atalay hakkında yargılamanın durmasına ve tanığın tahliyesine ilişkin talebi reddeden Yargıtay, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirilmesine ve sanığa tebliğine hükmetti.

Karara yedi gün içinde Yargıtay 4. Ceza Dairesine itiraz yolu açık bulunuyor.

DW / EC, BK