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Şule Çet cinayetini protesto etmek için Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan göstericiler
Arşiv - Şule Çet cinayetini protesto etmek için Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan göstericilerFotoğraf: DW/H. Köylü
Hukuk ve AdaletTürkiye

Yargıtay Şule Çet davasında verilen cezaları onadı

1 saat önce

Yargıtay, üniversite öğrencisi Şule Çet'in, Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yargılanan sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

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Yargıtay, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), üç yıl önce Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ve avukatlarının "Şule intihar etti" iddiasını reddetmişti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek 23 yaşında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hâkim karşısına çıkmıştı.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkûm edilmesini talep etmişti.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin kararını 4 Aralık'ta açıklamıştı.

 

DW / TY,ET

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