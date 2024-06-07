Yargıtay üyeliği seçimlerinde kimlerin adı geçiyor?

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'da boşalan 6 üyelik için yaz kararnamesi öncesinde yeni üye seçimi yapacak. Peki kulislerde kimlerin adı geçiyor. Alican Uludağ'ın haberi.

AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 9 bin olan hâkim ve savcı sayısı, son bir yıl içinde alınan 2 bin 294 kişi ile 25 bine yaklaştı. Yargı teşkilatının gözü, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 14 Haziran'da açıklaması beklenen yaz kararnamesine çevrildi. Kararnameyle hakim ve savcıların atama talepleri görüşülecek. Bunun yanı sıra birçok başsavcılık, ağır ceza mahkemesi ve kritik savcılıklarda değişim yaşanması bekleniyor.

Ancak HSK'nın yaz kararnamesinden önce Yargıtay'a üye ataması yapacağı öğrenildi. Çünkü Yargıtay'da emekliye ayrılan 12 üyenin yerine HSK tarafından 6 yeni üye seçilecek.

Peki kulislerde hangi hâkim ve savcıların isimleri geçiyor?

Sinan Ateş savcısının adı da gündemde

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, eski Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen ve eski Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Kasım Çiçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah, Küçükçekmece Adalet Komisyonu Üyesi Ahmet Cahit İyilikli’nin isimleri Yargıtay üyeliğine atanacaklar arasında geçiyor. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in de Yargıtay üyesi olarak atanabileceği belirtiliyor.

Atamalarda CHP, MHP ve İYİ Parti'ye birer kontenjan verileceği konuşuluyor. Hatta Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un MHP kontenjanından Yargıtay'a üye olarak atanabileceği ifade ediliyor.

Ahmet Altun, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görevden alınan üç savcının yerine atanmıştı. Altun'un koordinatörlüğünde hazırlanan iddianamede, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 tutuksuz şüpheli yer almamıştı. Toplam 22 tutuklu şüphelinin bulunduğu iddianamede, cinayette Ülkü Ocakları yöneticilerinin rolüne değinilmemişti.

Altun, daha önce de HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani iddianamesini hazırlamıştı.

İstanbul Başsavcısı kim olacak?

Öte yandan Şaban Yılmaz'ın Yargıtay'a atanması haline yerine İstanbul Başsavcısı olarak yeni bir isim görevlendirilecek. İstanbul Başsavcılığı için ise İstanbul Anadolu, Bakırköy, Bursa ve Diyarbakır Başsavcılarının isimleri geçiyor. Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın da başsavcılık istediği belirtildi.

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