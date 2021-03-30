Yargı açık artırmayla Bitcoin satıyor

Alman yargısının güvenlik birimlerinin el koyduğu eşyaları açık artırmayla sattığı bu ürünlere bir yenisi daha eklendi: Bitcoin.

Almanya ve Avusturya adalet bakanlıklarının ortak açık artırma sitesinde, daha önce uyuşturucu çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen bitcoin de satışa sunulmaya başladı.

Almanya tarihinde ilk kez yapılan yarına kadar sürecek bu ilk açık artırmaya ilgi büyük.

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