Yardım kuruluşlarından Suriye'de kitlesel ölüm uyarısı

Yardım kuruluşları, yeni tip koronavirüsün aylardır çatışma ve operasyonların devam ettiği Suriye'nin kuzeybatısında yayılması halinde oluşabilecek tabloya dikkat çekti.

Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe'nin Bölge Direktörü Dirk Hegmanns, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, salgının operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle yerini yurdunu terk eden insanların bulunduğu İdlib vilayetinde yayılabileceğine işaret etti. Hegmanns, "Kulağa çok acımasızca gelse de kitlesel ölümler hesaba katılmak zorunda" diye de uyardı.

Sadece 50 solunum cihazı var

"Rus savaş uçakları sistematik olarak hastaneleri hedef alıp yıktığı için bölgede sağlık hizmeti yok" diyen Hegmanns, Suriye'nin kuzeybatısında sadece 50 solunum cihazı bulunduğunu söyledi.

İdlib, Esad karşıtı silahlı grupların kontrolündeki son bölge. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun Rusya'nın hava desteği ile İdlib'de düzenlediği operasyonlar ve yaşanan çatışmalar yüzünden geçen Aralık ayından bu yana bir milyon insan yerini yurdunu terketti. Yardım kuruluşları bölgedeki sivillerin durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekiyor. Özellikle gıda, ısınma ve barınma konusunda sıkıntı çekiliyor. İki hafta önce Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Hastanaler ve altyapı hedef alınıyor

Hastanaler ve altyapı hedef alınıyor

İdlib'de geçen aylarda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda hastane zarar gördü. Aktivistler ve insan hakları savunucuları, Rusya ve Şam yönetimini kasıtlı olarak hayati önem taşıyan altyapıyı hedef almakla suçluyor. Suriye'de resmi açıklamara göre şu anda bir koronavirüs vakası yok.

Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe'den Hegmanns, muhaliflerin kontrolü altındaki yerlerde koronavirüse dair veri bulunmadığını belirtti.

Bir başka yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar da koronavirüsün Suriye'nin kuzeyinde yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kuruluşun açıklamasında, "Hastalık çok hızlı yayılabilir, özellikle de kamplarda" ifadesine yer verdi. Bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin de hasta akını halinde kapasitesini aşacağı uyarısında bulundu.

dpa / ETO,HS

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