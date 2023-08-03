Yardım kuruluşları depremzedelerin durumuna dikkat çekti

Uluslararası yardım kuruluşları depremden 6 ay sonra Türkiye ve Suriye'de yardıma muhtaç durumda olan insanların sayısının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çekti.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan uluslararası yardım kuruluşu Malteser International, 6 Şubat depreminden altı ay sonra Türkiye ve Suriye'de yardıma muhtaç depremzedelerin sayısının hâlâ bir hayli yüksek olduğunu açıkladı.

Malteser International Ortadoğu Bölümü Müdürü Thomas Weiss, "Yıkımın boyutları akıl almaz derecede. Her ne kadar Türkiye'de birçok yerde enkaz kaldırma çalışmaları ilerlemiş ve kısmen yeniden inşaya başlanmış olsa da milyonlarca insanın hiçbir şeyi yok" dedi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye ve Suriye'yi derinden sarstı. Resmi verilere göre söz konusu felakette toplam 57 bin kişinin hayatını kaybederken 350 binden fazla bina tahrip oldu. İki ülkede depremden etkilenenlerin sayısı ise 18 milyon olarak ifade ediliyor.

Caritas International'ın tahminlerine göre yardıma muhtaç durumdaki insanların sayısı 5 milyonu geçiyor. 165'ten fazla yardım kuruluşunun çatı örgütü olan Caritas, depremzedelere yardımda bulunmaya ve tahrip olmuş binaların onarım ve yeniden inşa çalışmalarına destek veriyor. Kuruluş ayrıca gıda ve hijyen ürünlerinin dağıtımı, psikososyal destek gibi çalışmalarda bulunuyor.

Engellilere yardım kuruluşu Handicap International da engelli depremzedelerin terapi ve protez ihtiyacına dikkat çekti. Birçoğunun travma yaşadığına dikkat çeken kuruluş depremden ağır yaralı kurtulanların fizyoterapi, protez ve psikolojik destek gibi ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirtti.

Almanya Toplumsal Sorunlar Merkez Enstitüsü'nün 53 yardım kuruluşundan aldığı verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Almanya'da 251 milyon euro bağışta bulunuldu.

KNA / EC,ET

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