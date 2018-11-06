 Yardım örgütleri Yemenliler için alarm verdi | DÜNYA | DW | 08.11.2018

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DÜNYA

Yardım örgütleri Yemenliler için alarm verdi

Sınır Tanımayan Doktorlar, Af Örgütü ve Kızıl Haç, Suudi koalisyonun harekâtı nedeniyle hastanelere yaralı sivil akını olduğunu duyurdu. Hastanelerin askeri amaçla istismar edildiğine dikkat çekildi.

Jemen Cholera (Getty Images/M.Huwais)

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UNICEF, Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun düzenlediği harekâtın 59 çocuğun yattığı bir hastaneyi tehdit ettiğini duyurdu. Çocuklardan 25'i yoğun bakım ünitesinde. (06.11.2018)

BM'nin son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımladığı Yemen savaşında barış görüşmeleri için harekete geçildi. ABD, başta Suudi Arabistan olmak üzere taraflara saldırılarını sonlandırma çağrısını yineledi. (02.11.2018)

Uluslararası yardım örgütleri, Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden harekât nedeniyle sivillerin hayatlarının tehlikede olduğu uyarısı yaptı. Suudi koalisyon güçlerinin geçen hafta Hudeyde'de yeniden bir harekât başlatması sonrasında örgütler, sivillerin hayatlarından duydukları endişeye dikkat çekti.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Perşembe günü yayınladıkları açıklamada, düzenlenen yoğun hava saldırıları ve silahlı çatışmalar sonucunda hastanelere yaralı sivil akını olduğunu belirtti.

Ükenin birçok bölgesinde onlarca kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten örgüt, güvenlik gerekçesiyle ülkenin güneyindeki el Dale bölgesinde sağlanan tıbbi yardımları geçici olarak durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ise şiddetin dozunun artmasına ilişkin bir uyarıda bulundu. Örgüt, özellikle de Yemenlilere ulaştırılacak insani yardım malzemeleri açısından merkezi önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de "çatışmaların şiddetlendiğini" vurguladı.

Jemen | Huthi Rebellen (Getty Images/AFP/G. Noman)

Amran bölgesinde Husiler, 2014

Yüz binlerce Yemenlinin kapana kısılma tehlikesi içinde bulunduğunu belirten Kızıl Haç Ortadoğu Bölgesel Direktörü Fabrizio Carboni, "Bu yeni harekat, barış görüşmelerine başlanacağının duyurulmasıyla oluşan kısa süreli umudu silip süpürüyor" dedi.

"Husiler hastaneleri kötüye kullanıyor"

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada da, merkezi yönetime karşı savaşan İran destekli Şii Husilerin bir hastanede konuşlandıkları ve böylece söz konusu hastanede bulunan hastaları ve tıbbi personeli büyük tehlike altına soktukları belirtildi. Örgütün Ortadoğu Kampanya Direktörü Samah Hadid, Husilerin hastaneleri askeri amaçlar için istismar ettiklerini ve kente mayın döşediklerini aktardı.

Jemen Krieg l Hodeidah (Reuters/K. Abdullah)

Evinden olan Yemenli bir kadın, Hudeyde, Temmuz 2018

Durumu "son derece endişe verici bir gelişme" olarak nitelendiren Hadid, çatışmalar bu şekilde sürmesi halinde sivillerin "korkunç bir bedel" ödemek durumunda kalacaklarına dikkat çekti.

Hastanelerin askeri amaçlar için kullanılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan Af Örgütü, hastanenin savaş kapsamında meşru bir hedef olmadığını söyledi. Af Örgütü'nün verilerine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırıları sonucunda 13 ila 24 Ekim tarihleri arasında 32 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise, Yemen'de 2015 yılından bu yana en az 6 bin 660 sivil hayatını kaybetti ve 10 bini aşkın sivil de yaralandı.Yemen nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 22 milyon kişinin de insani yardıma muhtaç oldukları belirtiliyor.

dpa,epd,AFP/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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