 Yardım örgütleri uyardı: İdlib′de insani felaket yaşanıyor | DÜNYA | DW | 13.02.2020

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DÜNYA

Yardım örgütleri uyardı: İdlib'de insani felaket yaşanıyor

İdib'de çatışmalar devam ederken siviller de canını kurtarmaya çalışıyor. Yardım örgütleri bölgede insani bir felaket yaşandığını söylüyor. BM de Aralık ayından beri kaçanların sayısının 700 bini aştığını açıkladı.

İdlib bölgesinden en az 290 bin çocuğun kaçmak zorunda kaldığı tahmin ediliyor

İdlib bölgesinden en az 290 bin çocuğun kaçmak zorunda kaldığı tahmin ediliyor

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler, muhalif grupların elindeki son bölge olan İdlib'de operasyonlarına devam ediyor. Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle bölgeden giderek daha fazla kişinin kaçtığını açıklayan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Bürosu (OCHA) sözcüsü David Swanson, Aralık başından yana çatışmalardan kaçanların sayısının 700 bini geçtiğini söyledi.

Bölgede zaten kötü olan durumun daha da kötüleştiğini belirten Swanson, sivillerin fark edilmemek için daha çok geceleri kamyonlarla ya da yaya olarak İdlib'den uzaklaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Swanson, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğüne de dikkat çekti.

Kaçanların 290 bini çocuk

Save the Children adlı çocukları koruma örgütü de bölgedeki mültecilerin durumunu endişe verici şekilde kötüleştiğini açıkladı. En az 290 bin çocuğun şiddetten kaçmak zorunda kaldığını belirten örgüt, İdlib'de insani bir felaketin söz konusu olduğuna işaret etti. Geçen kış kötü hava koşulları nedeniyle bebekler ve çocukların öldüğünü hatırlatan Save the Children'ın yardım sorumlusu Sonia Khush, "O zaman kaçışların boyutu bu kadar büyük de değildi" diye sözlerini sürdürdü. Khush, acil bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Aralık ayından bu yana 700 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor

Aralık ayından bu yana 700 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor

Rejim birlikleri geçen Nisan ayından bu yana Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde operasyonlarını genişleterek sürdürüyor. Şam, İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan ateşkese rağmen Rusya'nın desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarına son vermedi. Rejim birlikleri bu hafta vilayetin kuzeye doğru giden ekseninde stratejik önemdeki noktaları da kontrolü altına aldı. 

Çatışma olmayan bölgeler de boşaldı

BM sözcüsü Swanson, Suriye ordusunun ilerleyişi nedeniyle çatışma yaşanmayan bölgelerin tamamen boşaldığı bilgisini verdi. BM'nin tahminlerine göre İdlib'de yaklaşık 3 milyon sivil yaşıyor ve bunların yarısından fazlasını iç göçle kaçanlar oluşturuyor.

İdlib'de gıda, barınma ve tıbbi sıkıntılar yaşandığını kaydeden yardım örgütleri, Suriye ve Rusya'nın düzenlediği hava bombardımanlarında çok sayıda hastanenin hedef olduğuna ve ayrıca Türkiye'nin de sınırları kapalı tuttuğuna dikkat çekiyor.

dpa,KNA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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