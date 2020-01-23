Yardım örgütü Sea-Watch'dan Türkiye'ye suçlama

Akdeniz'de mültecileri kurtarma çalışmaları yürüten Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Watch, Türkiye'yi Libya açıklarında devletler hukukunu ihlal etmekle suçladı.

Yardım örgütü, Türk donanmasına ait bir fırkateynin Akdeniz'in Libya açıklarında, mülteci teknesindeki 30 kişiyi yakalayıp Libya Sahil Güvenlik yetkililerine teslim ettiğini öne sürdü.

Sea-Watch, olayın örgüte ait "Moonbird" adlı keşif uçağıyla Salı günü tespit edildiğini belirtti.

Yardım örgütü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye’nin bu şekilde "insan haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini" savundu.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, taraf olan ülkelere mültecileri, işkence ya da insanlık dışı şartlara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları ülkelere sınır dışı etmeyi yasaklıyor. Aralarında Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün de bulunduğu kurumlar Libya'nın da söz konusu ülkeler arasında olduğunu belirtiyor.

Sivil toplum örgütü Sea-Watch, mülteci krizinin patlak verdiği 2015 yılından bu yana aynı adlı kurtarma gemileriyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecileri kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Sea-Watch son olarak kaptanları Carola Rackete'nin İtalya'nın Lampedusa adasına izinsiz olarak yaklaşması nedeniyle gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.

DW/dpa,GA/HS

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