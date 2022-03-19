Ekonomi

Yaptırımlar Putin'i durdurabilir mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı almasıyla başlayan savaşta, Batı yaptırımları devreye koyuyor. Uzmanlara göre benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulayan Batılı devletler savaşı bu yolla bitirebilmeyi hedefliyor. Peki şimdiye kadar Putin'e geri adım attırabilecek hangi yaptırımlar devreye sokuldu? Ve Çin bu konuda neden kilit bir role sahip?