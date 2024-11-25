Yapay zeka kullanan şirket sayısı artıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka kullanımı şirketler arasında hızla yayılıyor. Günümüzde yaklaşık beş şirketten biri yapay zeka kullanıyor.

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan bir ankete göre yapay zeka teknolojileri Alman ekonomisinde giderek daha fazla önem kazanıyor.

İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre günümüzde ülkedeki yaklaşık her beş şirketten biri (yüzde 20) yapay zeka kullanıyor. Bu rakam geçen yılki ankette yüzde 12 olarak kaydedilmişti.

Wiesbaden merkezli dairenin 2021'de konuyla ilgili yaptığı ilk ankette ise şirketlerin yüzde 11'i yapay zeka kullandığını belirtmişti.

İstatistik çalışmaları kapsamında 52 bini en az 10 çalışanı olan büyük ölçekli işletmeler olmak üzere toplam 84 bin şirkete yapay zeka teknolojilerinden istifade edip etmedikleri soruldu.

Yaklaşık 18 bin şirketten yanıt alındı. Alınan yanıtların değerlendirilmesi sonucunda büyük şirketlerin yapay zeka teknolojilerini daha yoğun olarak kullanma eğiliminde oldukları ortaya çıktı.

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Yapay zeka kullanımının önündeki engel bilgi eksikliği

Verilere göre, yapay zeka teknolojileri en sık yazı dili (metin) analizi (yüzde 48) ve konuşma tanıma (yüzde 47) için kullanılıyor. Bu uygulamalar özellikle pazarlama ve satış alanlarında kullanılıyor (yüzde 33). Şirketler ayrıca üretim ve hizmet süreçleri (yüzde 25), yönetimlerini düzenlemek (yüzde 24) ve muhasebe (yüzde 24) için de yapay zeka kullandıklarını bildirdiler.

Yapay zeka kullanımından kaçınan şirketler ise gerekçe olarak bilgi eksikliği (yüzde 71), yasal sonuçlarla ilgili belirsizlik (yüzde 58) ve veri korumayla ilgili endişeleri (yüzde 53) gösterdi. Yapay zeka kullanmayan her beş şirketten yaklaşık biri (yüzde 21) ise işletmelerinde yapay zeka kullanımını mantıklı görmediğini belirtti.

dpa/TY,BK

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