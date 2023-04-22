Yapay zekâ: Sahte Schumacher söyleşisi işinden etti

Eski Formula 1 yıldızı Michael Schumacher ile yapay zekâ kullanılarak yapılan sahte bir söyleşi yayımlanan Alman dergisinin genel yayın yönetmeni kovuldu.

Almanya'da eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher ile yapay zekâ kullanılarak yapılmış sahte bir söyleşi yayımlayan Die Aktuelle dergisinin genel yayın yönetmeni Anne Hoffmann'ın görevine son verildi.

Hoffman'ın işten çıkarıldığına yönelik açıklama, derginin bağlı olduğu Funke Medya Grubu tarafından yapıldı. Medya Grubu, Schumacher ailesinden de özür diledi.

Funke dergilerinin genel müdürü Bianca Pohlmann, "Bu tatsız ve yanıltıcı makale asla çıkmamalıydı. Hem bizim hem de okurlarımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarıyla hiçbir surette örtüşmemektedir" açıklamasında bulundu. Görevden alınan Hoffmann, 2009 yılından beri Die Aktuelle dergisinin başındaydı.

Dergide bu hafta yayımlanan sahte söyleşi, Alman medya dünyasında ve kamuoyunda tepkilere neden olurken yapay zekanın doğurduğu tehlikeler üzerine tartışmaları da alevlendirmişti.

Derginin kapağına Schumacher'in fotoğrafıyla taşınan haber, okurlara "Michael Schumacher: İlk söyleşi!" manşetiyle sunulmuştu. Kapağın alt bölümünde yer alan ve küçük puntolarla yazılan başlıkta ise "Aldatacak kadar gerçek duruyor" ifadesi görülüyordu.

İç sayfalarda da derginin aslında yapay zekâ kullanan bir site vasıtasıyla oluşturulan sahte bir söyleşiyle ilgili bir haber yaptığı anlaşılmıştı.

10 yıldır kamuoyunda görülmedi

Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle komaya girmişti.

O tarihten beri gözlerden uzak bir hayat yaşayan Schumacher'in hiçbir fotoğrafı veya açıklaması da yayımlanmadı.

Yayımlanan sahte söyleşi, 54 yaşındaki Schumacher'in ağzından eski F1 pilotunun iyileşme sürecinin detaylarını aktarıyordu.

DW,dpa/CÖ,JD

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