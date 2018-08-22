Yapımcı Weinstein tecavüzden suçlu bulundu

Hollywood'un ünlü yapımcılarından 67 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında taciz ve tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada jüri kararını açıkladı. New York’ta süren davada jüri üyeleri, bir dönem Hollywood'un sözü en çok geçen isimlerinden sayılan sanığı iddianamede yer alan beş suçun üçünden suçlu bulduğunu açıkladı. Cezası daha ağır olan "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den ise beraat ettiğini açıkladı.

2017 yılından bu yana 80’den fazla kadın Weinstein’ı kendilerine taciz ve tecavüz etmekle suçluyor. New York'ta görülen dava bunlardan ikisine yönelik iddialara dayanıyor. İlki Weinstein’ın eski asistanı Mimi Haley‘e cinsel saldırıda bulunduğu, ikincisi eski oyuncu, kuaför Jessica Mann'a 2013'te tecavüz ettiği suçlaması. Weinstein her iki suçlamayı da reddetmişti.

Avukatı karara itiraz edeceklerini duyurdu

Ünlü yapımcının suçlu bulunduğu noktalara ilişkin alacağı ceza ise daha sonra açıklanacak. Avukatı, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Davanın devam ettiği süreçte savcılık, altı ana tanığın da ifadeleriyle Hollywod’un ünlü yapımcısının sahip olduğu konum nedeniyle kadınlara istediğini yaptırmak amacıyla gücünü kötüye kullandığını ve bunu sistematik biçimde yaptığını ortaya koymayı hedefledi. Savunma ise tanıkların yaşadıklarından kısmen kendilerini sorumlu tutarak, asıl mağdurun Weinstein olduğunu öne sürdü.

Kadınların Weinstein’e ilişkin cinsel saldırı iddiaları bütün dünyada giderek yayılan ve kadınların başına gelenleri anlattığı, sorumluları deşifre ettiği #MeToo hareketini başlatmış, bununla Hollyywood’dan başlayarak farklı alanlarda kadınlar uğradığı taciz ve tecavüz olaylarını duyurmaya ve bu konuda diğer kadınları da cesaretlendirmeye çalışmıştı.

DPA, AFP/ ETO, SSB

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