Yangınlarda son durum: 12 yangın devam ediyor

Türkiye genelinde halen 6 ilde süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, TSİ 9.45 itibarı ile 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 208 orman yangınının 196'sının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Yeniköy Termik Santrali yakınındaki yangının da kontrol altına alındığı belirtiliyor. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin bulunduğu Milas'taki son duruma ilişkin bir açıklama belediye başkanından geldi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla'nın Milas ilçesi Gürceğiz mevkiinde dün akşam endişeye neden olan yangının bu sabah itibarı ile kontrol altına alındığını bildirdi.

Tokat, "Sabahtan bu yana 2 helikopter ile müdahale yapılan Gürceğiz’de yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Tüm söndürme ekipleriyle Gürceğiz ve Yeniköy Termik Santrali bölgesindeyiz" diye yazdı.



Tokat, dün gece saatlerinde yangının Gürceğiz’e yaklaştığını ve yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldiğini duyurmuş ve yangının bu bölgeye ulaşması durumunda Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebileceğini söylemişti.

Manavgat'taki durum

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında da 10'uncu güne girilirken, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 14 farklı noktada yangınların halen devam ettiği haber verildi. Yangınların yerleşim yerlerinden uzakta ve sarp vadilerde sürdüğü, alevlerin etkisini yitirdiği pek çok noktada ise soğutma çalışmasına geçildiği aktarıldı. Bölgede rüzgarın hızının azalmasıyla yangınların bugün içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Yangın söndürmeye ÇEKUT desteği

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (ÇEKUT) ekiplerinin de Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına destek verdiği bildiriliyor.

ÇEKUT ekiplerinin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatıyla destek çalışmasına başladığı, 6 ekipten ve 109 personelden oluştuğu bildiriliyor. Ceza infaz kurumlarında görevli personelden gönüllülük esasıyla oluşturulan ÇEKUT ekiplerinin, bir süre önce İzmir'deki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) 5 hafta süren eğitimden geçtiği belirtildi.

DW, DHA/ETO,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe