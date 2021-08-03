Yangınlara 16 uçak, 9 İHA ve 51 helikopter ile müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındığını, ancak altı ilde 11 yangının devam ettiğini duyurdu. Bakan'ın verdiği bilgilere göre, Antalya, Muğla, Isparta, Balıkesir, Denizli ve Manisa'da yangınlar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bu paylaşımı öncesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Marmaris'te düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana çıkan orman yangınları ve yapılan mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara karşı 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, bir insansız hava helikopteri, 805 arazöz ve tanker, 150 iş makinesi, 5 bin 200 personel ile mücadele verildiğini açıkladı.

"Yangınların büyüklüğüne, riskine ve yerleşim yerlerini tehdit ağırlığına göre müdahalelerimizi yapıyoruz" diyen Pakdemirli, sanatçılardan, vatandaşlardan yangınlara yeterince müdahale edilmediği konusunda telefonlar aldığı bilgisini aktardı.

Yangına karadan da müdahale ediliyor

Pakdemirli, "Müdahale edilmediği sanılan yerlerde hem havadan hem de karadan canla başla bir mücadele var. Yangınla can siparane mücadele eden kahraman ormancılarımız var. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta orman teşkilatımızın moralini yüksek tutmak lazım. Bu doğal afetten en kısa sürede çıkmamız için herkesin bir şekilde sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Toplamda 72 hava aracı"

Türkiye'nin yeterli hava aracı olup olmadığına ilişkin tartışmaları hatırlatan Pakdemirli; Portekiz'in 43, Yunanistan'ın 18, Fransa'ın 40 hava aracı olduğunu hatırlattı.

Pakdemirli, "Bunlar 2018 verileri. Yeni veriler elimde yok ama çok değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim normalde elimizdeki mevcut envanterde sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız 48, yönetim helikopterlerini de sayarsak 53-55'i buluyor. 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi, 6 oldu. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 45 iken 12 daha eklendi, 57 oldu. Toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu" bilgisini paylaştı.

Marmaris'te yanan alan

"Mağduriyetler giderilecek"

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşların tarımsal alanlarıyla ilgili ön hasar tespit çalışmaları bitirildiğini söyleyen Pakdemirli; 5 il, 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçinin yangınlardan etkilendiğini açıkladı. Pakdemirli "Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyetleri giderilecek" dedi.

"Provokatif açıklamalar yapılmasın lütfen"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm belediyelere, özel sektöre ve yardım kuruluşlarına teşekkür etmesi dikkat çekti. Soylu, "Kimse siyasi ve ideolojik ayrım ortaya koymadan herkes kırmızı beyaz formasıyla mücadelesini devam ettiriyor" dedi.

"Provokasyon var mı, var. Ormancılarımızın yanına gelip, -siz işinizi yapmıyorsunuz- diyenler var. Onlara hep birlikte karşı duracağız" çıkışında bulunan Soylu, yangınlara yeterli müdahale olmadığına ilişkin sosyal medyadan yapılan yakınmaları eleştirdi.

Soylu, "–Menteşe'deki bütün evler yandı- diye kamuoyuna bilgi vermek buradaki yaşayan insanlara hakaret. Sanatçı olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz. Kimsenin hayatıyla oynayamazsınız. Biz de bir an önce bitmesini istiyoruz. Spekülatif, manipülatif, provokatif açıklamalar yapılmasın lütfen" şeklinde konuştu.

Polisin TOMA'sının ormanlara su sıkıp sıkmadığına ilişkin tartışmayı "ayıp" olarak niteleyen Soylu, tartışmalara, sosyal medyadaki mesajlara tepki gösterdi:

"Evet sıkıyor. Yangın yerleşim yerlerine sıçradığı andan itibaren TOMA'lar devreye girdi. Milletvekilleri de yapıyor bu tartışmayı. Bir yangında bu tartışmanın anlamı nedir? Onlarca TOMA var şu anda. Bu tartışmalar, bu söylemler neyi ifade ediyor ben bunu anlayabilmiş değilim. Kızılay'ımız, Jandarma'mız, Emniyet'imiz çalışıyor. Sosyal medyada şeyler duyuyoruz ki. Birileri getirmiş bomba koymuş. Tamamen yalan üzerinden bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bizde herkes klavyelere saldırıyor. Yangınları bitirelim sonra tartışalım."

Soylu, şu ana kadar yangın bölgesine 20 milyonluk bir nakdi yardım geldiği bilgisini de paylaştı.

DW/HK, JD

© Deutsche Welle Türkçe