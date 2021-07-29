 Yangınların büyümesinin önüne geçmek mümkün mü? | Türkiye | DW | 29.07.2021

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Türkiye

Yangınların büyümesinin önüne geçmek mümkün mü?

Türkiye'de son iki günde 17 ilde yangın çıktı. Yangın özellikle Manavgat’ta ağır izler bıraktı. Birçoğu insan kaynaklı bu yangınların büyümesinin önüne geçebilmek için neler yapılması gerektiğini araştırdık.

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Türkiye'de orman yangınları

Türkiye'nin güneyi iki gündür orman yangınlarının esareti aldında. Pek çok bölgeden arka arkaya yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

 Önce Antalya Manavgat ardından, Adana, Osmaniye, Kayseri ve Marmaris'te olmak üzere 17 ildeki yangınlarda hayatını kaybedenler oldu. Yangınların 31’i kontrol altına alındı ancak alevlerin özellikle Manavgat'ta geride bıraktığı izler yürek burkuyor. Uzmanlar yangınların büyümesinin önlenmesi için bazı çareler sunuyor.

Haberi izlemek için videoya tıklayın!

 

Adnan Ağaç

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'de orman yangınları  