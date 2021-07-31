Yangın alanları "Afet Bölgesi" ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen yerlerin "Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangınlarda son durum

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta başlayan yangınlarda son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Pakdemirli, ülke genelindeki 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi. "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Pakdemirli, yangınların detaylarına ilişkin paylaştığı tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisine yer verdi.

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde dört farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen 5'i orman personeli 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. Kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi.

Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor.

Fethiye'de çıkan yangın kontrol altında

Fethiye'de de dün gece çıkan yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı. Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile beş buçuk saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fethiye'de alevler, beş hektar ormanlık alanı küle çevirdi.

Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını dört kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor" dedi.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yangınlar için diğer ülkelerden destek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyede bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de orman yangınlarının başlamasından bu yana; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığı ve taziye dileklerini ilettiği açıklandı.

DW / AI, JD

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