Yalova’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Pazar günü saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıkları olan, Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 11,18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem,Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan da hissedildi. Çınarcık ve Yalova'da sarsıntı nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışması yaptığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya söz konusu açıklamasında, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Saat 23.53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. AFAD ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya platformu X hesabından depreme ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor."

Bir deprem uzmanı depreme nasıl hazırlanıyor? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DHA,DW / HT,ET

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