Yahudi yerleşimcilerin saldırısına tepkiler

Filistin Özerk Yönetimi, Batı Şeria'daki Cit köyüne Yahudi yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi. Bir kişinin öldürüldüğü saldırı İsrail ve ABD tarafından da kınandı.

Filistin Özerk Yönetimi, aşırılık yanlısı yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Yönetimin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan olaylar "organize devlet terörizmi" olarak nitelendirildi. Filistin Özerk Yönetimi Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaşanan saldırıda 22 yaşında bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı. Bakanlık, Nablus ile Kalkiliya kentleri arasında yer alan Cit köyüne saldıran silahlı yerleşimcilerin çok sayıda aracı ateşe verdiğini duyurdu.

AFP haber ajansının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İsrail ordusu sözcülüğü, Perşembe akşam saatlerinde, bazıları maskeli "onlarca Yahudi yerleşimcinin" Cit'e girerek burada araçlarla alt yapı tesislerini ateşe verdiğini ve taşlarla molotof kokteylleri attığını bildirdi. Ordu, olaylarla ilgili olarak bir İsrail vatandaşının tutuklandığını açıkladı.

Beyaz Saray ve Brüksel'den sert tepki

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog da yaşanan saldırıyı "en sert biçimde" kınadığını dile getirdiği açıklamasında, bu saldırıda bulunanların "aşırılık yanlısı bir azınlık" olduğunu öne sürdü. Batı Şeria bölgesindeki Cit köyüne yönelik saldırıya Washington da sert tepki gösterdi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülüğü, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik "kabul edilemez" saldırılarının sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise X hesabından paylaştığı mesajında, "Yahudi yerleşimcilerin gün be gün Batı Şeria'da şiddet uygulamalarına rağmen nerede ise hiç ceza almadıklarını ve olası bir barışı tehdit ettiklerini" ifade etti. Borrell mesajının devamında, "İsrail hükümeti bu kabul edilemez olayları derhal durdurmalı" dedi:

Gazze Savaşı'nın başladığı geçen yıl Ekim ayından bu yana İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da sık sık şiddet olayları yaşanıyor. AFP'nin Filistinli resmi makamların verilerine dayandırdığı haberine göre, Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarında en az 633 Filistinli ve 18 İsrailli hayatını kaybetti.

AFP,DW,dpa / ET,EC

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