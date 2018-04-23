 Yahudi müzesi saldırısıyla ilgili davada ilk karar çıktı | AVRUPA | DW | 07.03.2019

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AVRUPA

Yahudi müzesi saldırısıyla ilgili davada ilk karar çıktı

Belçika'da mahkeme, 2014‘te Brüksel'deki Yahudi müzesinde dört kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili davanın Fransız sanığı Mehdi Nemmouche'yi suçlu buldu. Nemmouche'nin alacağı ceza ise henüz açıklanmadı.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi müzesine 2014 yılında düzenlenen saldırıyla ilgili davanın sanığı Mehdi Nemmouche suçlu bulundu.

Brüksel'deki mahkemede yapılan duruşmada, hâkim Laurence Massart, 12 jüri üyesi tarafından alınan kararı açıkladı. Massart, saldırıyı IŞİD adına gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 33 yaşındaki Fransız vatandaşı Nemmouche'nin "dört terörist cinayet işlemekten suçlu bulunduğunu" belirtti.

Jüri, Nemmouche'nin suç ortağı olduğu iddia edilen Nacer Bendrer'le ilgili kararını da verdi. Otuz yaşındaki Bendrer, Nemmouche'ye saldırıda kullanılan tabanca ve tüfeği temin etmekten suçlu bulundu.

Nemmouche'nin alacağı cezanın Cuma ya da Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Brüksel'deki müzeye 24 Mayıs 2014'te düzenlenen saldırıyla ilgili duruşmalar yaklaşık iki aydır devam ediyordu. Saldırıda İsrailli bir çiftin yanı sıra iki müze çalışanı hayatını kaybetmişti. Bu olay, savaşmak için Suriye'ye gittikten sonra Avrupa'ya dönen bir cihatçı tarafından düzenlenen ilk saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Nemmouche, Brüksel'deki saldırıdan altı gün sonra Fransa'nın Marsilya kentinde bir tabanca ve Kalaşnikof tipi tüfekle yakalanmıştı.

Mossad iddiası

Belçika'daki davada sanık avukatları, saldırının IŞİD'le ilgisi olmadığını savunmuştu. Avukatlar, saldırıda öldürülen Miriam ve Emmanuel Riva çiftinin Mossad ajanı olduklarını ve olay yerindeki başka bir kişi tarafından "infaz" edildiklerini iddia ediyordu. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında İsrail'de incelemeler yaptıran mahkeme, Miriam Riva'nın Mossad için muhasebeci olarak çalıştığı ancak operasyonel bir görevi bulunmadığı sonucuna varmıştı.

Belçikalı savcı Yves Moreau, davanın önceki günkü duruşmalarından birinde söz konusu iddialarla ilgili, "Dalga geçmeyi bırakalım" diyerek savunma avukatlarının sunduğu argümanların, eldeki güçlü kanıtlar karşısında "saçmalıktan" öteye gidemediğini söylemişti.

AFP,AP,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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