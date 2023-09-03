Yahudi karşıtı afiş iddiaları: Aiwanger görevinde kalıyor

Bavyera Eyaleti Başbakan ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, okul yıllarında Yahudi karşıtı afiş hazırladığı iddia edilen, Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Genel Başkanı, Eyalet Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'le ilgili kararını, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. İddialara ilişkin olarak Aiwanger'den 25 soruyu cevaplamasını isteyen Söder, istifa çağrıları yapılan Aiwanger'le ilgili olarak, "Görevinden alınması orantılı olmaz" ifadesini kullandı. Söder Aiwanger'le kişisel olarak da görüştüğünü ve siyasetçinin bu görüşmede, afişi hazırlamadığını ya da dağıtmadığını inandırıcı bir biçimde ifade ettiğini kaydetti.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, Hubert Aiwanger'den 25 soruyu yanıtlamasını istemişti Fotoğraf: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Yahudi karşıtı afişin hazırlandığı, Bavyera eyaletindeki lisedeki olayın üzerinden 35 yıl geçtiğini ve o zamandan bu yana benzer bir olayın yaşanmadığını da söyleyen Söder, "Bu kararı kolay vermedim. Herkesin hoşuna gitmeyeceğini de biliyorum" dedi. Söder, Aiwanger'i kaybettiği güveni yeniden kazanmak için çalışmaya çağırarak, bunun için Yahudi cemaatiyle de görüşmek zorunda olduğunu belirtti. "Bavyera'da ırkçılık ve Yahudi düşmanlığına yer yok" diyen Söder, Aiwanger'in kendisine yönelik suçlamalarla ilgili kriz yönetimini de eleştirdi ve siyasetçinin suçlamalara "çok daha erken kararlı bir biçimde tepki göstermesi" gerektiğini belirtti.

Söder'e Aiwanger baskısı

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Aiwanger'e yönelik iddiaların ardından kendisine yanıtlaması istemiyle 25 soru göndermiş ve Cuma gününe dek yanıtlamasını istemişti. Söder Aiwanger'in sorulara verdiği yanıtların çoğunun bilindiğini ve bazı yanıtların "tatmin edici olmadığını" da söyleyerek, Aiwanger'in birçok şeyi hatırlamadığı bilgisini verdiğini ifade etti. Aiwanger sorulara yanıt verirken gençliğinde hatalar yaptığını ve bugün bunlardan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bu olay benim için önemli bir deneyimdi. Bende önemli bir zihinsel süreci tetikledi" ifadesine yer verdi.

Bavyera Eyaleti'nde 8 Ekim'de seçimler yapılacak. Söder, halihazırda koalisyon ortağı olan Özgür Seçmenler'le koalisyon hükümetini sürdürmek istediğini belirtti.

Markus Söder'in açıklamalarına tepkiler

Özgür Seçmenler (Freie Wähler), Söder'in kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partinin Meclis Grup Başkanı Florian Streibl yaptığı yazılı açıklamada, "Bavyera'da koalisyonun istikrarlı ve birlikte çalışmaya devam etmesinden memnunuz" dedi.

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein ise Alman Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada, Aiwanger'in Dachau toplama kampını ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Klein Söder'in açıklamasının ardından, Bavyera eyaletinin bu konuda uğradığı zararın nedeninin, medyada Yahudi karşıtı afişle ilgili çıkan haberler değil, Aiwanger'in suçlamaları ele alış biçimi ve tepkileri olduğunu belirtti. Klein, "Aiwanger'in sadece Yahudi cemaatiyle görüşme yapması değil, Bavyera'daki Dachau (toplama kampı) gibi Yahudileri anma yerlerini de ziyaret ederek çalışmalarına destek vermesi, olumlu bir mesaj olur" dedi.

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein Fotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Söder'e Bavyera Sosyal Demokrat Parti (SPD) teşkilatından tepki geldi. SPD Eyalet Teşkilatı Başkanı Florian von Brunn, "Bavyera, Almanya ve dünyanın imajı için üzücü bir gün" diyerek, "Markus Söder'in aktif bir sağ popülist ve eski bir aşırı sağcıyı hükümetinde yardımcısı olarak kabul etmesi, Almanya'nın savaş sonrası tarihindeki olumsuzluğun doruk noktasıdır" dedi.

Yahudi düşmanlığı | Antisemitizm nerede başlıyor? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne olmuştu?

Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde Özgür Seçmenler Genel Başkanı ve Bavyera Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in , Burkhart Lisesi'nde 11'inci sınıftayken Yahudi karşıtı bir afiş hazırlayarak okulda yaydığı ve disipline sevk edildiği iddia edildi. Aiwanger bu iddiaları redderek, afişi kendisinin hazırlamadığını söyledi. Hakkında bir "karalama kampanyası" hazırlandığını ileri süren Aiwanger, söz konusu afişin nüshasının 35 yıl önce çantasında neden bulunduğunu ise hatırlamadığını belirtti. Ardından Aiwanger'in ağabeyi Helmut Aiwanger afişi kendisinin hazırladığını duyurarak, bundan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Aiwanger 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada gençlik dönemlerinde yaptığı hata için özür diledi ancak kendisinin "siyasi bir kampanyanın" hedefinde olduğunu ileri sürdü.

dpa, rtr / HT,SÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?