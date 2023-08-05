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PolitikaAlmanya

Antisemitizmle mücadele görevlisinden AfD uyarısı

2 saat önce

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisi Felix Klein, sağ popülist AfD partisinin yükselişinden endişe duyduğunu açıkladı.

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Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix KleinFotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein, İslam ve göç karşıtı, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin son anketlere göre oy oranını artırmasına dair açıklamalarda bulundu.

Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte AfD'yi "demokratik rekabet ortamında yer alan legal bir parti" diye tanımlayan Klein, "Ancak partide demokrasi düşmanı güçlerin iş başında olduğuna dair emareler var" dedi. AfD'nin son kamuoyu anketlerine göre yükselişe geçmesine değinen Klein, "böyle bir partinin bu kadar kabul görmesinin kendisi için endişe verici" olduğunu belirtti. AfD'nin Yahudi düşmanlığına ve Holokost'u göreceleştirmeye çalışan yöneticilere müsamaha gösterdiğini vurgulayan Klein, ayrıca partinin Yahudilerin hayatını zorlaştırmayı ve koşere uygun hayvan kesimini de yasaklamayı istediğini belirtti. Klein, "AfD Yahdilerin beslenme kanunlarını kısıtlamak istiyorsa, bu, Yahudilerin yaşamı için bir tehlike anlamına geliyor" dedi. Klein bu nedenle partide görev alacak her adayın seçilmeden önce "özgür ve demokratik temel düzene karşı nasıl bir tutum içinde olduğunun denetlenmesi" gerektiğini kaydetti.

Kamu radyo-televizyon kurumu ARD'nin düzenli olarak yaptığı "DeutschlandTrend" adlı siyasi eğilimleri mercek altına alan son ankete göre, Almanya’da şimdi seçimler yapılsa, seçmenlerin yüzde 21 AfD'yi destekleyecek.

2013 yılında kurulan İslam ve göç karşıtı AfD, 2017 genel seçimlerinde Alman Parlamentosu'nda üçüncü büyük parti olmuştu. 2021'de yapılan son seçimlerde ise yüzde 2,3 puan düşüşle yüzde 10,3 oranında oy almıştı. Son aylarda anketlere göre oy oranını artıran parti bir kaymakamlık bir de belediye başkanlığı seçimi kazandı. AfD bir sonraki seçimlerde başbakan adayı çıkarmak istediğini de duyurdu.

Almanya'nın NATO, AB ve Euro Bölgesi'nden çıkmasını savunan AfD, Avrupa'daki aşırı sağcıları da arkasına almak istiyor.

AFP, dpa, EPD / AI, HT

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