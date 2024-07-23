Yabancı okul krizine Ernst Reuter Okulu da dahil oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'de eğitim veren Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti arasında çıkan hukuki statü sorunu ve bu okulların önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde Türk öğrenci kaydı almayacaklarını bildirmesinin ardından, benzer bir gelişme Ankara'daki Ernst Reuter Okulu ile yaşanıyor.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı eğitim kurumu Ernst Reuter Okulu tarafından yayınlanan açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bir nota yayınlayarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara'daki Ernst Reuter Okulu'na Türk pasaportlu (Çift uyruklular dahil) yeni öğrencileri kabul etmemizi bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasakladığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, siyaset bilimci Ayşegül Kaynar tarafından X platformu üzerinden paylaşıldı:

Ne olmuştu?

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı olarak eğitim veren Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liseleri, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt Dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Eğitim-öğretim kararları AEFE tarafından alınan ve denetlenen, müfredatı da yine AEFE'nin dünya genelindeki kurumları ile uyumlu olarak düzenlenen iki okul MEB'e bağlı olmadığından Türkiye'den Türk vatandaşlarını okutmak üzere resmi onayı bulunmuyor.

Bu sebepten kaynaklanan anlaşmazlığı gidermek için MEB ve Fransız Büyükelçiliği arasında yapılan görüşmelerin olumlu bir sonuç vermemesi üzerine, 2024 yılı başında iki Fransız okuluna Türk vatandaşı öğrencilerin alınmayacağına dair haberler basına yansımıştı.

12 Temmuz'da Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri İş Birliği Müsteşarı Sylvie Lemasson, velilere bir açıklama göndererek 2 Temmuz tarihinde MEB'in kendilerine gönderdiği anlaşma taslağının kabul edilmemesi halinde 2024-2025 öğretim yılından itibaren Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğini bildirdi.

Bakan Tekin'den Fransa'ya sömürgecilik göndermesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 13 Temmuz'da yaptığı bir konuşmada, Fransız yetkililerin sunulan şartları kabul etmemesi halinde gerekli hukuki prosedürü başlatacaklarını dile getirmişti.

Tartışmalara konu olan iki Fransız okulundaki öğrencilerin yüzde 90'ının Türk olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fransa sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranıyor. Bu çocuklar yabancı öğrenciler için yapılan yükseköğrenim sınavına giriyorlar. Adaletsizlik bu" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Tekin Fotoğraf: Osmancan Gurdogan/AA/picture alliance

Charles de Gaulle ve Pierre Loti liselerinin, Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının ardından "mektup teatisiyle söz verilen 12 yabancı okul" ile aynı statüde olmadığını dile getiren Tekin, "Fransız, Alman, İtalyan okulu var. Bunlara biz Lozan'da taahhüt ettiğimiz için hiçbir problem çıkartmıyoruz. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok fakat enteresan bir biçimde Fransa bu mektuplarda da olmayan sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak, Türkiye'de iki tane daha okul açmışlar. İki tane okul açmışlar ve bu okulu da açarken de 'biz buraya Fransızları alacağız sadece' demiş olmalarına rağmen şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı" demişti.

Söz konusu iki Fransız okulunun MEB kaydında bulunmadığı için bu okullara giden Türk vatandaşı çocukların okullaştırılmış görünmediğini belirten Bakan Tekin, "Ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir" dedi.

DW / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?