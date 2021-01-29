 Yabancı üniversitelilere korona engeli | ALMANYA | DW | 17.03.2021

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ALMANYA

Yabancı üniversitelilere korona engeli

Alman üniversitelerinde okumak için kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin sayısında geçen yıl 2019'a göre yüzde 21'lik düşüş kaydedildi. Genel kayıtların sayısı da yüzde 4 azaldı.

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Almanya'ya üniversite öğrenimi için giden yabancı öğrenci sayısında yüzde 21'lik düşüş kaydedildi. Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 yaz ve 2020/2021 kış döneminde Alman üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin sayısı 99 bin 400 olarak gerçekleşti.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman üniversitelerine toplam kayıtlarda da 2019'a göre yüzde 4'lük düşüş oldu. Söz konusu dönemde toplam 488 bin 600 kişi üniversite öğrenimi için kayıt yaptırdı.

İstatistik Dairesi, Alman üniversitelerine başvurularda gerçekleşen bu "alışılmadık" düşüşte büyük ölçüde koronavirüs salgınının etkili olduğunu belirterek salgının özellikle yabancı öğrenciler açısından koşulları büyük ölçüde zorlaştırdığına dikkat çekti.

Yabancı öğrencilerin ilk tercihi mühendislik

Yabancı öğrencilerin kayıtlarında en büyük düşüş, beşeri bilimler alanında kaydedildi. Bu bölümlere kayıtlar 2019'a göre yüzde 42'lik gerilemeyle 9 bin 600'e düştü. Yabancı öğrencilerin en çok kayıt yaptırdığı bölümler ise 37 bin kişiyle mühendislik bilimleri ve 31 bin 100 kişiyle hukuk, ekonomi ve sosyal bilimler oldu. Ancak 2019'a göre bu bölümlere kayıtlarda da önemli gerileme kaydedildi. Kayıtlarda mühendislik alanında yüzde 17'lik, hukuk, ekonomi ve sosyal bilimlerde yüzde 16'lık düşüş gerçekleşti.

Alman öğrencilerin de dahil edildiği genel istatistiklerde ise yapılan kayıtlarda yüzde 41'lik oranla hukuk, ekonomi ve sosyal bilimler bölümleri başı çekti. İkinci sırada yüzde 26'lık oranla mühendislik ve yüzde 11'lik oranla matematik ve doğa bilimleri yer aldı.

KNA/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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