'Yaşayan ölü' Konstantin hukuk savaşını kazandı

Doksanlı yıllarda çalışmak için Türkiye'ye gitmesinin ardından senelerce kendisinden haber alınamayan bir Rumen vatandaşı, ailesi tarafından yaptırılan ölüm kaydını yargı önündeki ikinci denemesinde iptal ettirmeyi başardı.

Konstantin Relyu, Ocak ayında Romanya'ya döndüğünde, ailesinin 2016 yılında kendisi hakkında ölüm belgesi çıkarttırdığını öğrendi. Bunun üzerine 63 yaşındaki Rumen aşçı, hayatta olduğunu hukuken ispatlamak için Vaslui kentindeki mahkemeye başvurdu. Ancak hâkimler, gözlerinin önünde duruşmaya katılan Relyu'nun bu talebini geri çevirdi. Rumen medyasına göre, gerekçe olarak ölüm belgesine itiraz süresinin dolmuş olması gösterildi.

Relyu, Vaslui'deki mahkemenin aleyhinde verdiği karar sonrası Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Ben yaşayan bir hayaletim. Hayatta olmama rağmen resmen ölüyüm" dedi. Relyu, kendisini ölü ilan ettiren ve şu an İtalya'da yaşayan eşini de Romanya'daki evini hukuka aykırı olarak elinden almakla suçladı.

İkinci denemesinde başardı

Ancak başlattığı hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Relyu, bu kez doğduğu kent olan Barlad'daki mahkemeye başvuruda bulundu. Relyu'nun lehinde karar veren mahkemenin hükmü, 30 gün içinde temyize götürülmezse resmiyet kazanacak.

Romanya devletine göre iki yıl önce "ölen" Relyu, ülkesine döndüğünden beri, hayatta olduğunu resmi bir belgeyle kanıtlayamadığı için ne bir işe girip çalışabiliyordu ne de devlet yardımı alabiliyordu. Relyu bu nedenle komşularından aldığı yardımla geçiniyordu.

Associated Press'in haberine göre, Relyu Türkiye'de resmi evraklarının süresi dolduğu gerekçesiyle Aralık ayında gözaltına alındıktan sonra Ocak'ta Romanya'ya sınır dışı edilmişti. Türkiye'ye ömür boyu giriş yasağı konulan Relyu, bu kararın iptali için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmayı düşündüğünü söylemişti.

AFP,AP/CÖ,ÖA

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