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Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ile ilgili gündemi çizdi.
Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor. Çoğu vakada cinsel şiddet uygulayan, çocuğun aile çevresinden oluyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.
Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yönelik nefret söylemine karşı başlattığı kampanya Fransa'nın sert tepkisi üzerine geri çekildi. Kampanyada, "Başörtüsü özgürlüktür" temalı paylaşımlar da yer alıyordu.
Dünya genelinde büyük ilgi gören Netflix'in "Squid Game" dizisi konusunda uzmanlar ebeveynlere uyarıda bulundu.
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yalnız yaşayan kadın ve erkeklerin oranı yüzde 20’yi geçiyor. 25-30 yaş arası yalnız erkeklerde ise bu oran yüzde 35’e yakın.
ABD’li yatırımcı Bill Gates, insanlığın enerji ihtiyacında belirgin bir artış olacağına işaret ederek, nükleer enerjinin iklim felaketini önlemede yardımcı olabileceğine dikkat çekti.
ABD, 8 Kasım'dan itibaren kapılarını yabancılara açıyor. Ülke pandemi nedeniyle 1,5 yıldır yabancıların seyahatlerini kısıtlıyordu. Şart koşulan aşılar arasında Türkiye'de de uygulanan Sinovac da var.
Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse?
Ünlü Aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. Olayda filmin yönetmeni de yaralandı.
BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri aşıda üçüncü dozun etkisiyle ilgili araştırma sonucunu açıkladı. Üçüncü dozun yüzde 95'in üstünde koruma sağladığı kaydedildi.
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili gündemi çizdi.
Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran Squid Game dizisinin Netflix'e getirisinin yaklaşık 900 milyon dolar olması bekleniyor. Dizinin şirkete maliyeti 21,4 milyon dolardı.
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