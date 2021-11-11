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Yaşam

Die türkische Währung (Lira) verliert weiter an Wert. DW-Karikatur von Serkan Altuniğne Quelle: Serkan Altuniğne / DW

Haftanın Karikatürü 11.11.2021

Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ile ilgili gündemi çizdi.

European Space Agency (ESA) astronaut Matthias Maurer of Germany, NASA astronauts Raja Chari, Tom Marshburn, and Kayla Barron wave while departing the crew quarters for launch aboard a SpaceX Falcon 9 rocket on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Üç yıl sonra bir Alman astronot tekrar uzayda 11.11.2021

Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
IMAGE DISTRIBUTED FOR HANDS OFF - STOP CHILD ABUSE E.V FOR EDITORIAL USE ONLY - Sexuelle Gewalt an Kindern - das Leid mitten unter uns Haende weg - Stopp Kindesmissbrauch tritt fuer den Schutz und die Praevention vor sexueller Gewalt an Kindern ein. Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/de/pm/100080969/100860321 (obs/Hands Off - Stop Child Abuse e.V via KEYSTONE)

Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor 10.11.2021

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor. Çoğu vakada cinsel şiddet uygulayan, çocuğun aile çevresinden oluyor.
Thomas Pesquet (l-r), Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Megan McArthur, NASA-Astronautin, Shane Kimbrough, NASA-Astronaut, und Akihiko Hoshide, Astronaut der Japan Aerospace Exploration Agency (JAA), stehen bei einer Trainingseinheit für ein gemeinsames Foto zusammen. (Zu dpa Nach Verschiebung: Vier Astronauten sollen zur ISS starten) +++ dpa-Bildfunk +++

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi 07.11.2021

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
Delta Air Lines Bombardier Boeing 757-200 aircraft as seen arriving, on final approach for landing in New York JFK John F. Kennedy International Airport. The B757 narrow body airplane was flying previously for TWA Trans World Airlines and AA American Airlines. The registration the Boing 757 plane is N713TW and is powered by 2x PW jet engines. Delta Airlines is the second-largest in the world, member of SkyTeam aviation alliance with headquarters in Atlanta, Georgia. NY, USA on 2nd February 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Kısıtlamalar kalkıyor, peki ABD'ye seyahat nasıl edilecek? 07.11.2021

ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
ARCHIV - 25.09.2018, ---: HANDOUT - ISS: Der Taifun «Trami», aufgenommen von ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation ISS. (zu dpa «Rekord-Raumfahrer Alexander Gerst kommt heim - Als Nächstes zum Mond?») Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe- Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++

Astronot Pesquet’ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" 04.11.2021

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.
ARCHIV - Frauen mit Kopftuch, aufgenommen am 30.10.2012 im Friedenssaal vom Rathaus Osnabrück (Niedersachsen). Foto: Friso Gentsch/dpa (zur dpa-Berichterstattung zum Thema EU-Gutachter äußert sich zum Kopftuchtragen am Arbeitsplatz vom 31.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Avrupa Konseyi'nin başörtüsü kampanyasına Fransa vetosu 03.11.2021

Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yönelik nefret söylemine karşı başlattığı kampanya Fransa'nın sert tepkisi üzerine geri çekildi. Kampanyada, "Başörtüsü özgürlüktür" temalı paylaşımlar da yer alıyordu.
RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

Uzmanlardan ebeveynlere "Squid Game" uyarısı 03.11.2021

Dünya genelinde büyük ilgi gören Netflix'in "Squid Game" dizisi konusunda uzmanlar ebeveynlere uyarıda bulundu.

Sitzende Frau an einem Holzsteg, Chiemsee, Bayern, Deutschland, Europa, ÖffentlicherGrund, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Her beş Almandan biri yalnız yaşıyor 02.11.2021

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yalnız yaşayan kadın ve erkeklerin oranı yüzde 20’yi geçiyor. 25-30 yaş arası yalnız erkeklerde ise bu oran yüzde 35’e yakın.

Co-chair and Trustee of the Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates, speaks to the gathering during the inauguration of the 8th International Conference on Agriculture Statistics in New Delhi, India on 18 November 2019. (Photo by Indraneel Chowdhury/NurPhoto)

Bill Gates'den "nükleer enerji" çıkışı 29.10.2021

ABD’li yatırımcı Bill Gates, insanlığın enerji ihtiyacında belirgin bir artış olacağına işaret ederek, nükleer enerjinin iklim felaketini önlemede yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

24.11.2020 Travelers wearing protective face masks to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) reclaim their luggage at the airport in Denver, Colorado, U.S., November 24, 2020. REUTERS/Kevin Mohatt

ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor 25.10.2021

ABD, 8 Kasım'dan itibaren kapılarını yabancılara açıyor. Ülke pandemi nedeniyle 1,5 yıldır yabancıların seyahatlerini kısıtlıyordu. Şart koşulan aşılar arasında Türkiye'de de uygulanan Sinovac da var.

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Nedir bu metaverse? 24.10.2021

Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse?
EAST HAMPTON, NEW YORK - OCTOBER 07: Hamptons International Film Festival Chairman, Alec Baldwin attends the World Premiere of National Geographic Documentary Films' 'The First Wave' at Hamptons International Film Festival on October 07, 2021 in East Hampton, New York. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic)

Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 22.10.2021

Ünlü Aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. Olayda filmin yönetmeni de yaralandı.
In this March 2021 photo provided by Pfizer, a technician inspects filled vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the company's facility in Puurs, Belgium. On Friday, July 9, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly asserting the Pfizer coronavirus vaccine is made up of 99.9% graphene oxide, a toxic compound. But, chemical and medical experts who are not associated with Pfizer confirmed to The Associated Press that there is no way graphene oxide would be found in the vaccine. (Pfizer via AP)

BioNTech'in üçüncü doz sonuçları açıklandı 21.10.2021

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri aşıda üçüncü dozun etkisiyle ilgili araştırma sonucunu açıkladı. Üçüncü dozun yüzde 95'in üstünde koruma sağladığı kaydedildi.
copyright: Serkan Altuniğne

Haftanın Karikatürü 21.10.2021

Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili gündemi çizdi.

Squid Game (Ojingeo Game) ist eine südkoreanische Dramaserie, die von der Produktionsfirma Siren Pictures für Netflix umgesetzt wurde. Die Serie wurde am 17. September 2021 weltweit auf Netflix veröffentlicht.

Squid Game'de en büyük kazanan Netflix 18.10.2021

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran Squid Game dizisinin Netflix'e getirisinin yaklaşık 900 milyon dolar olması bekleniyor. Dizinin şirkete maliyeti 21,4 milyon dolardı.
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