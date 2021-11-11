Kısıtlamalar kalkıyor, peki ABD'ye seyahat nasıl edilecek?

ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.