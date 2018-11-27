 Yılmaz: Almanya ile ekonomik işbirliği artacak | TÜRKİYE | DW | 30.11.2018

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TÜRKİYE

Yılmaz: Almanya ile ekonomik işbirliği artacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya ile ekonomik işbirliğinin artmasını ve bunun savunma sanayini de kapsamasını umduklarını dile getirdi. Yılmaz, Alman hükümetinin seyahat uyarısını ise eleştirdi.

Stellvertretender AKP-Vorsitzender Cevdet Yilmaz (picture alliance/AA/Y. Aras)

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-Alman ilişkilerindeki yumuşama nedeniyle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin rekor düzeyde artmasını beklediklerini açıkladı.

Yılmaz, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bu yıl içinde ticaret hacminin 40 milyar dolara, gelecek yıl içinde de 50 milyar dolara kadar yükseleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Yılmaz, iki ülkenin ekonomilerine bakıldığı zaman buna ulaşmanın kolay olduğunu dile getirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ekonomik işbirliğinin savunma sanayini de kapsamasını umduklarına işaret etti. Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan kriz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle, Alman hükümeti Türkiye'ye silah ve savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay verilmesini durma noktasına getirmişti. Türkiye ve Almanya'nın müttefik olduğunu vurgulayan Yılmaz, bölgesel ve küresel güvenlik için işbirliği yapmaları gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, silah ve savunma sanayi ürünleri alanında yapılacak işbirliğinin iki tarafından yararına olacağını da sözlerine ekledi.

Seyahat uyarısında yumuşama beklentisi

Turizm alanında da iyileşme umduğuna işaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki yıl Türkiye'ye gidecek Alman turistlerin sayısının 2015 yılındaki rekoru aşarak, 5 milyon 600 bini geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşlarına yönelik uyarıyı eleştiren Yılmaz, Türkiye'nin bu tür yorumları hak etmediğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Ekim ayının sonunda güncelleme yaparak, sosyal medya paylaşımları ve isimsiz ihbarcılar konusunda uyarıda bulunmuş, bunun Türkiye'de bir ceza kovuşturmasına yol açabileceğine dikkat çekmişti. Türkiye'deki tutuklamaların hukuk çerçevesinde yapıldığını ifade eden Yılmaz, kimsenin bunu keyfi olarak yapamayacağını vurguladı.

Türkiye'de hâlâ beş Alman vatandaşı siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunuyor. Bu kişiler terör örgütlerini desteklemekle suçlanıyor.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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