Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,50 olduğunu açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) değişim 2024 yılının Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,16 oldu. Tüketici fiyatları bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Fotoğraf: ANKA

Tüketici fiyatlarında bir önceki yılın Mart ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu. Aylık değişime bakıldığında da ana harcama gruplarında en büyük artış yine yüzde 13,08 ile eğitimde kaydedildi. Haberleşmede aylık yüzde 5,65 oranında, lokanta ve otellerde yüzde 3,95 oranında, eğlence ve kültürde yüzde 3,74 oranında, konutta yüzde 3,42 oranında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,40 oranında fiyat artışı kaydedildi. Alkollü içecekler ve tütünde bir önceki aya göre yüzde 0,02 oranında fiyatlar düştü.

ENAG: Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 124,63

Bağımsız ekonomistler ile akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) açıkladığı enflasyon verilerine göre ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre Türkiye İstatistik Kurumunun alt grupları gösterge alındığında lokanta ve otellerde aylık yüzde 0,31, haberleşmede aylık yüzde 0,64'lük düşüş kaydedildi. Çeşitli mal ve hizmetlerde ise aylık yüzde 8,61, eğlence ve kültürde yüzde 10,13, ulaştırmada yüzde 3,01, ev eşyasında yüzde 7,98, konutta yüzde 8,74, giyim ve ayakkabıda yüzde 10,32, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10,06'lık artış kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fotoğraf: DHA

Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yaptı. Şimşek "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir" dedi.

"Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir" diyen Şimşek "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

DW / EC, CÖ

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