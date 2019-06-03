 Yıldırım ve İmamoğlu birlikte canlı yayına çıkacak | TÜRKİYE | DW | 03.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yıldırım ve İmamoğlu birlikte canlı yayına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ve rakibi CHP'li Ekrem İmamoğlu kozlarını televizyon yayınında paylaşacak. Yıldırım, İmamoğlu'nun karşılıklı yayın önerisine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Binali Yıldırım ve Ekram İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışıyor.

Binali Yıldırım ve Ekram İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışıyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım dün akşam NTV'de canlı yayınlanan programda kendisine yöneltilen, "Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkacak mısınız?" sorusuna "Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’da yeniden yapılacak seçimler öncesinde katıldığı programlarda Binali Yıldırım ile canlı yayında tartışmak istediğini dile getirmişti.

Video izle 15:46

İmamoğlu DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı

"Tek başıma karar veremem"

Binali Yıldırım, yaklaşık üç hafta önce İmamoğlu'nun ortak yayın teklifine Habertürk televizyonunda katıldığı programda, Ekrem İmamoğlu ile ortak bir canlı yayında tartışma konusunda, "Olabilir, bakarız. Onun için garanti veremem. Tek başıma bir karar veremem" açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak bir hafta önce Yıldırım, Millet İtifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibine canlı yayın çağrısını yinelemesi üzerine, "Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum" diye yanıt vermişti.

Yıldırım'ın bu şartına yanıt veren İmamoğlu, "Gayet tabi İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız. İstanbul'un projeleri var. Artı İstanbul'la ilgili rakibimizin iddiaları var. Bizi zan altında bıraktığı çok uçuk iddiaları var, onları konuşacağız''  şeklinde konuşmuştu.

Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayında ne zaman karşı karşıya geleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak Yıldırım, "İmamoğlu'yla ortak yayın konusunda arkadaşlarımız CHP ile bayramdan sonra iletişime geçecek" dedi.

 

DW, MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Reuters: AKP'nin anketinde İmamoğlu Yıldırım'ın 3 puan önünde

AKP’nin yaptırdığı ankette mazbatası geri alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Binali Yıldırım’ın 3 puan önünde olduğu iddia edildi. (30.05.2019)  

Binali Yıldırım: Seçimlerin yenilenmemesi için çok gayret ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Seçimin yenilenmemesi için çok gayret ettik" dedi. (28.05.2019)  

İmamoğlu ve Yıldırım’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorumlar

YSK’nın kararını değerlendiren İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu" derken, Yıldırım "oylar çalındı" iddiasının kararda yer almamasına dair, "Bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" dedi. (22.05.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İmamoğlu DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı  

Benzer içerik

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK'dan 23 Haziran kararı 03.06.2019

YSK haklarında soruşturma başlatılan seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran seçiminde de görev yapacağını açıkladı.

Bildkombo Türkei Istanbul Kandidaten Binali Yıldırım & Ekrem İmamoğlu

Anket: İmamoğlu 2 puan önde 27.05.2019

MAK Danışmanlık'ın 23 Haziran seçimi öncesi yaptığı anket, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın yaklaşık iki puan önünde olduğuna işaret ediyor.

Canan Kaftancıoğlu von der Partei CHP

Kaftancıoğlu: AKP seçmeninden daha çok oy alacağız 29.05.2019

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart'ta AKP ve MHP seçmeninden oy aldıklarını, 23 Haziran'da bunu daha da artıracaklarını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerinde AKP'nin desteklenmesini istedi

Erdoğan: İstanbul'u Konstantinapol olarak görmek isteyenler var

İstanbul seçimlerine 22 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "İstanbul'u Konstantinapol olarak görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AB ülkelerinde düzenlenen seçimlerle üyeleri belirlenen Avrupa Parlamentosu'nda yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  