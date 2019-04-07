Yıldırım: Suskunluğum YSK sürecine saygımın gereği

31 Mart seçimleri sonrası İstanbul'da oyların yeniden sayımı ve seçim iptal tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Binali Yıldırım sessizliğini bozdu.

Yıldırım, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir" dedi.

Süreci takip ettiğini belirten Yıldırım, kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceğine dikkat çekti.

Eski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçime girmiş, seçim akşamı rakibi İmamoğlu ile aralarındaki az oy farkına rağmen "gayri resmi sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazandık" diyerek tepki çekmişti. Seçimi resmi olmayan verilere göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

CHP'li İmamoğlu, Yıldırım'ın seçim gecesi yaptığı "Kazandık" açıklamasını eleştirerek Yıldırım'ın onuçlar konusunda aldatıldığı görüşünü dile getirmişti.

AKP ve MHP, İstanbul'da tüm seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na "olağanüstü itiraz" başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

DW,ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe