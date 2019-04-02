Yıldırım: Oylar sandıkta iç edilmiştir

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden iki haftadan uzun bir süre geçmesine rağmen İstanbul'da oy sayımı hâlâ devam ediyor. Bu süreçle ilgili bir açıklama yapan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun vereceği kararı "sukünetle" beklemesi çağrısında bulundu.

Yıldırım televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında yargısal sürecin devam ettiğini belirterek, "Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır" dedi ve ekledi "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz."

İstanbul'daki seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın üzerinde oy aldı. AKP Yıldırım'ın geride kalması üzerine İstanbul'da geçersiz oyların sayılması için itirazda bulundu ve Büyükçekmece ilçesinde de seçimlerin iptali için başvuruda bulundu. YSK AKP'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali itirazını değerlendirmeden önce tüm yeniden sayımların bitmesini bekleyeceğini açıklamıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını açıklamıştı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Yavuz, "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz” demişti.

DW/SSB,JD

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