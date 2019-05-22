 Yıldırım: Kararı kabul etmemek hukuk devletine nezaketsizliktir | TÜRKİYE | DW | 23.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yıldırım: Kararı kabul etmemek hukuk devletine nezaketsizliktir

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararının bağlayıcı olduğunu belirterek "Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir" dedi.

Binali Yildirim Ankara Parlament Rede Türkei (picture alliance/dpa/U.Ucrak)

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi. Yıldırım, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararının, savundukları iddiaları desteklediğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım "Bizim baştan beri söylediğimiz yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" dedi.

"250 sayfalık gerekçeli kararı okumadım"

Binali Yıldırım 250 sayfalık gerekçeli kararı okudunuz mu sorusuna "Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil” yanıtını verdi. YSK'nın verdiği kararın herkesi bağladığını, kararın da seçimin yenilenmesi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir" diye konuştu.

250 sayfalık gerekçeli kararı okumadığını söyleyen Binali Yıldırım, sayfaların büyük bir kısmının zaten kendi dilekçeleri olduğunu hatırlattı. "Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir" şeklinde yanıt verdi.

Kararın 7'ye karşı 4 oyla alınmasına yönelik ise Yıldırım, her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmediğini söyledi. Yıldırım "Mahkeme kararı verilmiştir" dedi. 

DHA, DK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Muharrem Erkek: Sıfatınız yargıç olabilir ama hukuk insanı olamazsınız

CHP Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK’nın gerekçeli kararının İstanbul seçimlerinin "siyasi" nedenlerle iptal edildiğini kanıtladığını söyledi. (23.05.2019)  

YSK’nın gerekçeli kararına hukukçulardan tepki

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı, hukukçuları ikna etmedi. YSK’nın "hukuk cinayeti" işlediğini düşünen hukukçular, Türkiye’de seçim güvenliğinin kalmadığında hemfikir. (22.05.2019)  

YSK temsilcilerinden gerekçeli karar eleştirisi

Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri 31 Mart seçimi sonrasında artık "seçim sonucunu sandık değil, YSK belirler" anlayışının yerleşeceği ve 23 Haziran seçim sürecinin de hukuken sancılı geçeceği endişesi taşıyor. (23.05.2019)  

İmamoğlu ve Yıldırım’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorumlar

YSK’nın kararını değerlendiren İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu" derken, Yıldırım "oylar çalındı" iddiasının kararda yer almamasına dair, "Bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" dedi. (22.05.2019)  

Benzer içerik

Bildkombo Türkei Istanbul Kandidaten Binali Yıldırım & Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu ve Yıldırım’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorumlar 22.05.2019

YSK’nın kararını değerlendiren İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu" derken, Yıldırım "oylar çalındı" iddiasının kararda yer almamasına dair, "Bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" dedi.

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK gerekçeli kararı yine erteledi 21.05.2019

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını Salı günü de açıklamadı. Gerekçeli kararın Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. İptal kararının üzerinden 15 gün geçti.

Türkei Binali Yıldırım, Istanbuler Bürgermeisterkandidat der AKP

Yıldırım: Herkes YSK'nın kararına rıza göstermeli 05.05.2019

AKP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararını beklediklerini söyledi. MHP lideri Bahçeli "İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Prozess gegen Mesale Tolu (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

Meşale Tolu davasında gizli tanık dinlenemedi

Terör propagandası suçlamasıyla Türkiye'de 8 ay hapis yatan Alman vatandaşı Meşale Tolu’nun bugünkü duruşması kısa sürdü. Gizli tanığın dinlenemediği duruşma 11 Ekim tarihine ertelendi.  

FOTO-GALERİ

default

Formula 1 efsanesi Niki Lauda öldü

Formula 1 dünyasının efsane isimlerinden Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti. Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.  