Yıldırım-İmamoğlu yayınında neler yaşandı?

Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerinden bir hafta önce canlı yayında karşı karşıya geldi. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yaptı.

Yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki israf tartışmaları ve adayların Suriyeli mülteciler ile ilgili izleyecekleri politika hakkındaki açıklamalar öne çıktı.

İsraf tartışması

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki en büyük sorunun israf ve yoksulluk olduğunu söyledi ve israf iddialarının Sayıştay raporuyla da desteklendiğini belirtti.

İmamoğlu Sayıştay raporunu incelediklerini ve İETT ve İSKİ‘deki toplam israfın 753 milyon liraya ulaştığı belirtti. Belediyede israf konusunda ihtiyaç fazlası araç kullanımını gündeme getiren İmamoğlu "Sadece İBB‘ye ait, iştirakler hariç, bin 810 araç, 7 personele 1 binek araç düşüyor. Bunun gibi israfı engelleyeceğiz, tasarruf yapacağız" dedi.

Binali Yıldırım ise raporda öyle bir rakam olmadığını, 108 bin liralık bir işlemden bahsedildiğini, İBB'nin de israf iddialarını yalanladığını aktardı. Binali Yıldırım İsmail Küçükkaya'nın sorusu üzerine raporu okumadığını da kaydetti.

Malvarlığı beyanı

Adaylara malvarlığı beyanı ile ilgili soru yöneltilmesi üzerine Binali Yıldırım malvarlığı beyanında bulunmaya mecbur olduklarını söyleyerek "Ben 16 yıldır malvarlığı beyanı veriyorum… Kamuoyuna açıklamak diye bir adet yok. Ama herhangi bir dava konusu oldu mu zaten mal varlığı mahkeme tarafından talep edilir ve dosyaya konulur… Benim açımdan hiçbir sakıncası yok. Çocuklarımın mal varlığının da zaten bir koruması yok. Onlarınki kamuya da açık" dedi ve hesap vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu da kamu görevlisi oldukları için malvarlığı beyanlarını her yıl yenilediklerini söyledi ve ekledi "Yeni bir siyasi dönem, yeni bir nesil belediyecilik, yeni nesil şeffaflık için bu yapılabilir… Bunun beyanında bulunmak çözüme kavuşturur diye düşünüyorum."

Vakıflar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara para aktarması iddialarını gündeme getiren Ekrem İmamoğlu "Ben devlete inanırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt yapamıyor mu da vakıflara yaptırıyor. Yurtları belediyeler yapacak“ şeklinde konuştu.

Yıldırım ise "Belediyeler vakıflara nakdi aktarımda bulunamaz. Bu vakıflar öğrenci yurdu yapıyor, eğitime destek veriyor, yaptıkları iş kamu yararınadır." dedi.

Suriye politikası

Yayında adaylara Suriyeli mülteciler ile ilgili izleyecekleri politika da soruldu. Ekrem İmamoğlu "Mülteci konusunu biz iyi yönetemedik. Mülteci konusunun sadece vicdanla ve toplumsal tavırla, davranışla açıklamak mümkün değil" diyerek göçmenlik ve mültecilere ilişkin "mutlaka bir masa kuracağız” şeklinde konuştu.

Yıldırım ise "İç savaş başlayınca bu insanlar ölümden kaçtı, biz inancımız gereği geleneklerimize uygun olarak misafir ettik" dedi ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başladığını kaydetti. Yıldırım "500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki 750 kilometrelik bölümü temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz” şeklinde konuştu. Yıldırım "Burada bir asayiş sorunu, İstanbullularının huzurunu kaçıran olaylara karışırlarsa, kanunsuz işler yaparlarsa normal seyirde gitmesini beklemeden tutar göndeririz” diye ekledi.

İmamoğlu: Demokrasi Mücadelesi

İmamoğlu bu seçimin bir "demokrasi mücadelesi" olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu "Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Sadece bir yerel seçim değildir. Hakkımızı yiyenlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesidir" dedi ve ekledi "Bu süreç bir kurgudur."

Yıldırım: Seçimin tekrarlanmasını istemedik

Binali Yıldırım ise seçimlerin tekrarlanmasına neden olarak oyların çalındığı iddiasını yineledi ve "Oylar sayılırken garip, acayip işler oluştu, şaibe karıştı" ifadelerini kullandı. Yıldırım tercihlerinin seçimlerin yenilenmemesi olduğunu söyleyerek "Ancak CHP bize yardımcı olmadı. Seçime gitmek mecburiyetinde kaldık” dedi.

Yıldırım "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı."

AA tartışması

Seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın veri akışını kesmesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine soru yöneltilen Binali Yıldırım "AA’nın yayını kesmesinin sebebini AA yetkilileri açıklamalı, normal bir şey değil kabul ediyorum ama sorumlusu ben değilim“ şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili Anadolu Ajansı'ndan açıklama yapıldı.

DW/SSB,MY

© Deutsche Welle Türkçe