Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya geleceği canlı yayının ayrıntıları belli oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da ortak bir basın açıklaması yaparak, iki partinin üzerinde uzlaştığı altı maddelik mutabakat hakkında bilgi verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, canlı yayının 16 Haziran Pazar akşamı TSİ ile 21:00'da başlayacağını ve yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya’nın yapacağını açıkladı. Ünal, iki adayın katılacağı canlı yayının tüm kanallarda yayınlanacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

CHP Grup Başbakanvekili Engin Altay da, moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya’nın üstleneceği programın “eşit soru eşit süre” ilkesi çerçevesinde yapılacağını söyledi. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden yapılacak programın süresinin İsmail Küçükkaya tarafından, adaylarla görüşülerek belirleneceğini belirtti.

"Canlı yayının teknik hizmetlerininin AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip" tarafından verileceğini belirten Altay, "Türkiye’de bütün yayın kuruluşları, bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, canlı yayın gün ve saatinin belli olmasının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, rakibi Binali Yıldırım’a başarılar diledi.

DW,DHA/JD,ET

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