Yıldırım: Herkes YSK'nın kararına rıza göstermeli

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararını beklediklerini söyledi.

Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalarında İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir ve YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla herkesin YSK’nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir" dedi.

Kouyla ilgli çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yıldırm, "Mesela dün bir yazar 'Ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya Ekrem İmamoğlu’ndan alınıp Binali Yıldırım’a verilebilir'. Böyle bir şey yok. Herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Biz millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın verdiği oyların hak ettiği yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık bundan sonraki görev YSK’nındır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli: Seçimin tekrarlanmasından yanayız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir açıklama yaparak, "Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde pek çok kuşku ve karanlık nokta olduğunu, sandık yolsuzluğu konusunda belgelenmiş iddiaların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. YSK'nın birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK'nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım" dedi.

"CHP demokrasi hazımsızlığı yapıyor"

Bahçeli, CHP'nin İstanbul seçimlerinin itiraz süreciyle ilgili eleştirilerine de değinerek, "CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir" diye konuştu.

dha, DW, MK/EC

©Deutsche Welle Türkçe