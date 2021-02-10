Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Akbulut'ın ölümünü Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından duyurdu.

Akbulut bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Yıldırım Akbulut kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1989-1991 yılları arası 20'inci Başbakanı olan Yıldırım Akbulut, 1987-1989 ve 1999-2000 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Akbulut, 15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğdu. Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okuyan Akbulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukatlık yaptı.

Akbulut, siyasi kariyerine Adalet Partisi Erzincan İl Başkanı olarak başladı. Mayıs 1983'te Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı ve ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45'inci Türkiye Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak yer aldı. 1987 genel seçimlerinde tekrar ANAP Erzincan milletvekili olarak Meclis'e girdi ve 1987 yılında TBMM'de yapılan seçiminin üçüncü turunda 431 üyeden 250'sinin oyuyla TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989 tarihine kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut başkanlığında 47'inci Türkiye Hükümeti kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi, Turgut Özal'dan boşalan genel başkanlığa Akbulut'u getirdi. 15 Haziran 1991 tarihinde gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği doğrultusunda 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa eden Akbulut, bir süre sonra yeniden partiye döndü.

18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından mayıs ayında yapılan TBMM Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000 yılına kadar TBMM Başkanlığı'nı sürdüren Yıldırım Akbulut, 2000 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ancak bu adaylığını ikinci turun ardından geri çekti. 2002'de ANAP'tan istifa eden Akbulut, aynı yıl yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı olmasına rağmen, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle Meclis'e seçilemedi.

86 yaşındaki Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi idi.

ANKA / HS,ET