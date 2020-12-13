 Yılbaşında bazı cadde ve meydanlar yabancı turistlere kapatılacak | TÜRKİYE | DW | 30.12.2020

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TÜRKİYE

Yılbaşında bazı cadde ve meydanlar yabancı turistlere kapatılacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Buna göre yılbaşında bazı cadde, bulvar ve meydanlar belirli bir süreliğine yabancı turist girişine kapatılacak.

İstanbul Taksim Meydanı (Arşiv)

İstanbul Taksim Meydanı (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelgede yılbaşında alınan ek tedbirlerle ilgili bilgilere yer verildi.

Buna göre göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak.

Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı vurgulandı.

Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve  alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edilen genelgede, bu kapsamda "Covid­-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği" talimatının da verildiği kaydedildi. 

Turistlerin sokağa çıkma muafiyetine sınırlama

Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama ve toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir’de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

Fiziki güvenlik tedbirleri alınacak

Genelde şöyle denildi:

"Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılacak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak.

Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek."

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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