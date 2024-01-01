Yılbaşı gecesi Hamas'tan İsrail'e roket saldırısı

Yılbaşı gecesi Hamas'ın İsrail'e roket saldırıları düzenlediği belirtildi. Diğer yandan İsrail, 7 Ekim katliamının sorumlularına yönelik tarihinin en önemli davalarından birine hazırlanıyor.

Radikal İslamcı Hamas'ın yılbaşı gecesi Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine ve Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Pazar gecesi yerel saatle 22.00 sularında başlayan roket saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişjkin henüz bilgi verilmezken Tel Aviv'de roketlerin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi.

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, sosyal medyada yayımlanan bir videoyla iki saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı. Örgüt, M90 roketlerini "İsrail’in sivillere yönelik katliamına yanıt olarak" fırlattığını belirtti. Açıklamada, örgütün "2024 yılına İsrail’i roket yağmuruna tutarak başlama kararı aldığı" kaydedildi.

İsrail tarihinin en önemli davalarından birine hazırlanıyor

Diğer yandan İsrail 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği katliama ilişkin tarihinin en önemli hukuki süreçlerinden birine hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, İsrailli yetkililer sorumlulara karşı soruşturma başlatmak üzere yaklaşık 200 bin fotoğraf ve 2 bin tanık ifadesi üzerinde çalışıyor.

Hamas militanları 7 Ekim’de İsrail’e düzenledikleri saldırıda yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmüş ve 240 kişiyi esir almıştı. WSJ’nin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde adli kanıtların bazı kurbanların militanlar tarafından diri diri yakıldığına işaret ettiği belirtildi. Fotoğraflarda erkek ve kadın cesetlerinde cinsel organları da dahil olmak üzere parçalanmalar görüldüğü, kadınların cesetlerinde ise cinsel şiddet emarelerinin tespit edildiği öne sürüldü.

Gazete, İsrail polis şefinin katliama ilişkin "sistematik" ve "acımasızlıkta eşi benzeri görülmemiş" ifadelerine yer verdi. Eski Başsavcı Yardımcısı Roi Sheindorf ise İsrail devletinin daha önce bu büyüklükte bir soruşturmaya taraf olmadığını ifade etti.

Bu davanın, Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın 1961'de yargılanmasından bu yana ülke tarihinde görülen en önemli dava olabileceği belirtiliyor. Milyonlarca Yahudi’nin ölümünden sorumlu tutulan Eichmann’ın İsrail'deki yargılama süreci 8 ay sürmüş ve idam kararıyla sonuçlanmıştı.

AFP,dpa/SÖ,TY

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