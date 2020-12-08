 Yılın Fotoğrafı: Moria′daki yangından kaçan çocuklar | DÜNYA | DW | 22.12.2020

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DÜNYA

Yılın Fotoğrafı: Moria'daki yangından kaçan çocuklar

UNICEF Yılın Fotoğrafı Ödülü'ne Moria mülteci kampındaki yangından kaçan çocukların fotoğrafını çeken Angelos Tzortzinis layık görüldü.

UNICEF Bilder des Jahres 2020 1. Platz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocuk fotoğrafları her yıl dünyanın başka bir köşesinden zor koşullarda yaşayan çocuklar dikkat çekiyor. Bu yıl da Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampında meydana gelen yangından kaçan çocukların fotoğrafı "UNICEF Yılın Fotoğrafı" olarak seçildi.

Moria mülteci kampında 9 Eylül'de büyük bir yangın çıkmış ve 4 bini çocuk 13 bin kişi yerinden olmuştu. Birincilik ödülünü kazanan Yunan fotoğrafçı Angelos Tzortzinis de bu yangından kaçan çocukların fotoğraflarını çekmişti.

Serbest foto-muhabir olarak çalışan ve daha önce de ödüller kazanan Tzortzinis'in çalışmaları, New York Times ve Newsweek gibi uluslararası basın organlarında yayımlandı.

Tören internet üzerinden düzenlendi

Korona önlemlerinden dolayı video konferans üzerinden düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan UNICEF Almanya'nın başkanı Elke Büdenbender, "Kaosun ortasında Tzortzinis'in çekmeyi başardığı bu fotoğraf, gerçekten çok etkileyici. Fotoğraf, çocukların cesaretini, şaşkınlığını, zorluk ve tehlike durumlarında bile yardım edebilme isteğini gösteriyor. Bu kare bizi Moria'daki yaşam koşullarını iyileştirmemiz için harekete geçmeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

UNICEF de açıklamasında fotoğraf yarışmasına dünyanın dört bir yanından tanınmış pek çok fotoğrafçının binin üzerinde fotoğrafla katıldığına dikkat çekti. Açıklamada, gönderilen fotoğrafların savaş koşullarına maruz kalan, mülteci durumuna düşen ve fakirlikle boğuşan çocukların yaşadığı koşullları ve sahip olukları dayanıklılığı gözler önüne serdiği belirtildi.

UNICEF Bilder des Jahres 2020 2. Platz

 

İkincilik ödülü Hindistan'a, üçüncülük ödülü de Brezilya'ya gitti

Bu yılın ikincilik ödülünü Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bulunan kömür madenindeki iki çocuğu çektiği fotoğrafıyla Hint fotoğrafçı Supratim Bhattacharjee kazandı.

UNICEF Bilder des Jahres 2020 3. Platz

Üçüncülük ödülü ise Rio de Janeiro'nun çok fakir bir mahallesindeki bale öğrencilerini çeken Alman fotoğrafçı Evgeny Makarov'a verildi.

 

epd / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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