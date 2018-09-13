 ″Yıkıcı″ Michael kasırgası ABD′ye ulaştı | DÜNYA | DW | 10.10.2018

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DÜNYA

"Yıkıcı" Michael kasırgası ABD'ye ulaştı

Saatte 250 kilometre hıza ulaşan Michael kasırgası, ABD'de endişe yarattı. 1851 yılından bu yana bölgeye ulaşmış en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın "tahayyül edilemez hasara" yol açmasından korkuluyor.

Michael kasırgası Florida'ya ulaştı

Michael kasırgası Florida'ya ulaştı

Son yüz yılın en şiddetli fırtınası olarak nitelendirilen Michael kasırgası, ABD'nin güneydoğu kıyısında yer alan Florida eyaletine ulaştı. Uzmanlar "yıkıcı" olacağını öngördükleri kasırganın "tahayyül edilemez hasar" yaratabileceği uyarısında bulundu. Kategori 4 olarak derecelendirilen Michael kasırgası, saatte 250 kilometre hıza ulaştı.

Florida Valisi Rick Scott, "Michael'ın son yüz yılda Florida'yı vurmuş en yıkıcı kasırga olması bekleniyor" dedi. Scott, "Halk sahilimiz boyunca tahayyül edilemez bir hasara tanıklık edecek" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da bilgilendiren acil durum yönetim direktörü Brock Long da söz konusu kasırganın 1851 yılından bu yana bölgeye ulaşmış en şiddetli kasırga olduğunu ifade etti.

USA Hurrikan Michael trifft in Florida auf Land (Getty Images/M. Wallheiser)

Kasırga dolayısıyla okyanus suyunun evlerin çatılarından daha yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Eyalet yönetimi, bölgede yaşayan yüz binlerce kişiye evlerini boşaltma çağrısında bulundu.

Miami merkezli ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) Ken Graham, "Bu maalesef tarihi ve inanılmaz derecede tehlikeli ve insan hayatı için tehlike teşkil eden bir durum" dedi. Graham, "Bu büyük bir felaket olacak" değerlendirmesinde bulundu. Kasırgadan komşu eyalet Georgia'nın sakinlerinin de ciddi derecede etkilenmesi bekleniyor.

Hurrikan Michael (picture alliance/AP Photo/NOAA)

Bilim insanlarının daha önce küresel ısınmanın fırtınaları daha da yıpratıcı hale getirdikleri uyarısında bulundukları biliniyor. Bazı araştırmacılar, bunun kanıtının söz konusu doğal afetlere atıfta bulunarak şimdiden görünür hale geldiğini belirtiyor.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre tropik bir hortumun kasırga olarak nitelendirilebilmesi için saatte en az 119 kilometre hızla esmesi gerekiyor ve kasırgaların şiddetlerinin sınıflandırılmasında bu, Kategori 1'e denk geliyor. En şiddetli kasırgalar kategori 5 ile ifade ediliyor ve bu kategorideki bir kasırgada rüzgarın hızının saatte en az 252 kilometre olması gerekiyor.

AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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