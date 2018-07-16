 Yüzlerce Afrikalı sığınmacı çölde ′terk edildi′ | DÜNYA | DW | 16.07.2018

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DÜNYA

Yüzlerce Afrikalı sığınmacı çölde 'terk edildi'

Cezayir'in 400 Afrikalı sığınmacıyı Sahra Çölü’nde terk ettiği bildirildi. Sığınmacıların zor şartlar altında yürüyerek Nijer’e geçtiği açıklandı.

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Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cezayir'in yaklaşık 400 Afrikalı sığınmacıyı Sahra Çölü'nde Nijer sınırına terk ettiğini duyurdu.

IOM yetkilisi Livia Manente, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, Batı ve Orta Afrika'daki 16 ülkeden 391 sığınmacının Cuma günü Nijer'in Cezayir sınırında bulunan Assamaka kasabasına ulaştığını belirtti. Manente, Cezayir'de çalışmak ya da Avrupa ülkelerine ulaşmak için çıktıkları yolda Cezayirli güvenlik güçlerince durdurulan bu sığınmacıların Nijer sınırına 20-30 kamyonla taşındığını ifade etti. Aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu belirtilen sığınmacılar daha sonra Nijer'in Agadez kentine nakledildi. Manente, telefonlarına el konulan sığınmacıların Cezayir'in İn Guezzam kentine getirildikten sonra sınırı yürüyerek geçmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Kimliğini açıklamak istemeyen Nijerli bir yetkili ise bölgede yaşanan olayı "olağan bir felaket” olarak tanımladı ve kurtarılmadan önce 50 kilometre yürümek zorunda kalan sığınmacıların yanında yeterli yiyecek ve içecek olmadığını söyledi. Yetkili, sığınmacılardan bazılarının hastalandığını ve bu kişilere yerel makamlar ile Uluslararası Göç Örgütü'nce bakıldığını sözlerine ekledi.

Cezayir ise sığınmacıların sınır bölgesinde terk edildiği yönündeki açıklamaları doğrulamadı. Ocak ayında 20 bin sığınmacının Avrupa'ya ulaşmasını engellediğini açıklayan Cezayir, bu durumu Mali ve Nijer sınırındaki aldıkları güvenlik önlemlerine borçlu olduklarını duyurmuştu. Reuters haber ajansına açıklama yapan Cezayir İçişleri Bakanı Hassen Kacimi, "Onları engellemekten başka çaremiz yok” dedi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tehlikeli bir yol güzergâh üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları engellemek için çabalarını yoğunlaştırdı. Deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacı Akdeniz'de boğuldu. Birçok sığınmacı ise Afrika'nın kuzey sahiline ulaşamadan Libya'da insan tacirleri veya milis güçlerince istismar ediliyor ya da Cezayir'de durduruluyor.

AFP,rtr/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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