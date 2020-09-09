Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı.

MEB Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında uyum programı çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Bakanlığın yazısında ihtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde öğrencilerin gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacağı belirtildi. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günlerin birbirinden farklı olması planlanıyor.

Katılım zorunlu değil

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak. Veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devam etmesine karar verebilecek.

Yüz yüze eğitimde ders saatleri nasıl olacak?

Okul öncesi eğitimde ilk hafta bir gün 30'ar dakikalık beş etkinlik saatiyle uyum eğitiminin yapılması planlanıyor. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül–2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saatiyle eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

İlkokul birinci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık beş ders saati uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verileceği açıklandı. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.

Ders programı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasının henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak olan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine Covid-19 tedbirlerinin anlatılmasını istedi. Bu kapsamda çocuklara kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılması planlanıyor. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül–2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersinin haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik dersinin haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi dersinin haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verileceği duyuruldu. Bu dersler ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul birinci sınıf programındaki diğer derslerin ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verileceği kaydedildi.

DW / HT,JD

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