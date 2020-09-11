 Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu | TÜRKİYE | DW | 16.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin bir rehber hazırladı.

default

Türkiye'de 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin hazırladığı "Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususları" belirleyecek rehberde, ögrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler hakkında bilgi verildi.

Buna göre okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

Rehbere göre, imkan ve şartlara göre, sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması öngörülüyor. Her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca, veli isteğiyle okula yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Selçuk: Okullar yüz yüze eğitim için hazır

Ayrıca ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Toplantıların açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin velilerine video mesaj ile seslendi. Okulların açılması yönündeki kararı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda aldıklarını hatırlatan Selçuk, "Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık" dedi. Yapılan planlamaya göre, "Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceğini" belirten Selçuk, "Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık" şeklinde konuştu.

DHA/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin daha önce belirlendiği gibi 21 Eylül’de başlayacağını, ancak bunun ilk etapta sadece okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik olacağını açıkladı.  

Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’den itibaren belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını ve bu planda bir değişiklik olmadığını ifade etti.  

Benzer içerik

Türkei Schulen

Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı 11.09.2020

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de başlayacak okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitimin nasıl olacağı konusunda detayları açıkladı.

Türkei Bildungsminister Ziya Selçuk

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması 08.09.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin daha önce belirlendiği gibi 21 Eylül’de başlayacağını, ancak bunun ilk etapta sadece okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik olacağını açıkladı.

Archivbild - Marbach | Unterricht in der Schule

Yüz yüze eğitimde çocukları hangi riskler bekliyor? 09.09.2020

Yüz yüze eğitimde çocukların karşı karşıya olduğu riskler neler? Halk sağlığı uzmanları ve eğitimcilere, çocuklara yönelik riskleri sorduk.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul | Grand Bazaar | Wiedereröffnung (picture-alliance/dpa/E. Elaldi)

Prof.Tükek: İstanbul'da salgın yeniden başladı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek, Çapa'da pozitiflik oranının yüzde 15'i geçtiğini bildirdi. Türkiye genelinde ise yeni vaka ve vefat sayısı mayıs ayı seviyelerine ulaştı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  